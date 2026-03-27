Le Kylian Mbappé de la NBA, c'est lui... son nom va vous surprendre !

Pierrick Levallet

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Kylian Mbappé est une star mondiale. L’attaquant de 27 ans est reconnu de tous, même hors du football. Une star de la NBA s’est d’ailleurs permise de comparer le capitaine de l’équipe de France avec un autre grand nom de la ligue américaine de basket.

Kylian Mbappé a une réputation mondiale. L’attaquant de 27 ans est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Le capitaine de l’équipe de France est reconnu de tous dans le monde du football, mais aussi en-dehors. Le champion du monde 2018 a notamment été comparé à un grand nom... de la NBA. Et son identité risque de vous surprendre.

Kylian Mbappé «fou amoureux» d'Ester Exposito : Les dernières révélations dans la presse espagnole sur leur histoire d'amour https://t.co/CQvZICZMDz — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Mbappé comparé à un autre grand nom de la NBA En effet, Luka Doncic a été interrogé sur quels joueurs de football se rapprocheraient de ceux de la ligue américaine. « Kylian Mbappé serait... Nikola Jokic » a alors confié le meneur de jeu des Los Angeles Lakers sur le compte Instagram de la Coupe du monde 2026. Pourtant, rien ne rapproche vraiment la star du Real Madrid et celle des Denver Nuggets. Sur le parquet, le pivot est surtout réputé pour son jeu physique alors que l’attaquant français a toujours été connu pour sa vitesse explosive.