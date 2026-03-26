Plus fort que Stephen Curry et Kobe Bryant : Les chiffres hallucinants de Victor Wembanyama !

Ce n'est plus surprise, mais Victor Wembanyama continue d'empiler les statistiques de folie. D'ailleurs, les chiffres concernant le numéro 1 des Spurs parlent d'eux-mêmes puisqu'il fait déjà mieux que plusieurs légendes de la NBA. Et Wemby n'a que 22 ans.
Pour sa troisième saison en NBA, et en sachant que la seconde a été tronquée par sa blessure à l'épaule, Victor Wembanyama écrase tout et a permis aux Spurs de se qualifier pour les playoffs. Une première depuis 2019, et il y aura même peut-être un bonus puisque la forme éblouissante de San Antonio peut lui permettre de rêver à la première place de la Ligue. Pour le moment, c'est OKC qui présente le meilleur bilan, mais les Spurs n'ont que deux victoires de retard. Avec un un Wemby dans ces forme, tout semble possible.
Wembanyama écrase tout...
En effet, le Français impressionne et les chiffres le prouvent. Le numéro 1 de la Draft 2023 a récemment franchi la barre des 150 matches et il est en avance dans plusieurs catégoriques statistiques sur les temps de passage de certaines légendes de la NBA. Par exemple, Victor Wembanyama a inscrit 3 440 points lors de ses 150 premiers matches dans la Ligue. C'est plus que Kevin Durant (3 420 points) qui est tout de même le cinquième meilleur marquer de l'histoire de la NBA. Mais ce n'est pas tout puisqu'il est même en avance sur le nombre de paniers à trois points par rapport à... Stephen Curry, référence absolue dans ce domaine. Le meneur des Warriors comptait 307 tirs primés après 150 matches, Wemby en est à 330. Des chiffres hallucinants auxquels on peut ajouter ceux des contres (520), ce qui est plus qu'Hakeem Olajuwon (448), considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Enfin, on peut également noter que le Français compte également plus d'interceptions de Kobe Bryant après 150 matches (168 contre 144).
... et se place pour le titre de MVP
Par conséquent, Victor Wembanyama ne se cache plus et vise désormais le titre de MVP de la saison régulière : « C'est assez compréhensible qu'il y ait encore un débat aujourd'hui. Même si je pense que je devrais être devant. Mon but est de tout faire pour qu'il n'y ait plus de débat possible à la fin de la saison. La défense représente 50 % du jeu, c'est assez sous-estimé dans la course au MVP et je pense être le joueur avec le plus d'impact en défense. On a quasiment "sweep" OKC (Oklahoma City, champion en titre et n°1 de la saison régulière) cette saison, on les a dominés. Trois fois, on a battu leur vraie équipe. (...) Et offensivement, l'impact d'un joueur ne se résume pas qu'à marquer des points ». Il devra toutefois faire face à une sérieuse concurrence notamment incarnée par Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic ou encore Luka Doncic.