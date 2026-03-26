Plus fort que Stephen Curry et Kobe Bryant : Les chiffres hallucinants de Victor Wembanyama !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est plus surprise, mais Victor Wembanyama continue d'empiler les statistiques de folie. D'ailleurs, les chiffres concernant le numéro 1 des Spurs parlent d'eux-mêmes puisqu'il fait déjà mieux que plusieurs légendes de la NBA. Et Wemby n'a que 22 ans.

Pour sa troisième saison en NBA, et en sachant que la seconde a été tronquée par sa blessure à l'épaule, Victor Wembanyama écrase tout et a permis aux Spurs de se qualifier pour les playoffs. Une première depuis 2019, et il y aura même peut-être un bonus puisque la forme éblouissante de San Antonio peut lui permettre de rêver à la première place de la Ligue. Pour le moment, c'est OKC qui présente le meilleur bilan, mais les Spurs n'ont que deux victoires de retard. Avec un un Wemby dans ces forme, tout semble possible.

Yeah man, Wemby is actually NOT human



Through 150 Games:



• More Points than Kevin Durant

• More 3 Pointers made than Steph Curry

• More blocked shots than Hakeem Olajuwon pic.twitter.com/ufrjst5wPt — Hater Report (@HaterReport) January 29, 2026

Wembanyama écrase tout... En effet, le Français impressionne et les chiffres le prouvent. Le numéro 1 de la Draft 2023 a récemment franchi la barre des 150 matches et il est en avance dans plusieurs catégoriques statistiques sur les temps de passage de certaines légendes de la NBA. Par exemple, Victor Wembanyama a inscrit 3 440 points lors de ses 150 premiers matches dans la Ligue. C'est plus que Kevin Durant (3 420 points) qui est tout de même le cinquième meilleur marquer de l'histoire de la NBA. Mais ce n'est pas tout puisqu'il est même en avance sur le nombre de paniers à trois points par rapport à... Stephen Curry, référence absolue dans ce domaine. Le meneur des Warriors comptait 307 tirs primés après 150 matches, Wemby en est à 330. Des chiffres hallucinants auxquels on peut ajouter ceux des contres (520), ce qui est plus qu'Hakeem Olajuwon (448), considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Enfin, on peut également noter que le Français compte également plus d'interceptions de Kobe Bryant après 150 matches (168 contre 144).