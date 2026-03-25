NBA : Arnaqué par une femme, ça avait coûté plusieurs milliers d'euros à ce Français

Désormais à la retraite, un ancien international français qui a évolué pendant un peu moins de 10 ans en NBA est revenu sur l’impact de la célébrité et les opportunités que cela pouvait offrir, notamment sur ses relations amoureuses. Le principal intéressé a aussi sensibilisé sur les risques, racontant une anecdote quand une personne avec laquelle il avait passé la nuit lui avait volé 38 000€.
Passé par les Washington Wizards, les New York Knicks et les Indiana Pacers, Kevin Séraphin est revenu sur sa vie de joueur NBA, où il a évolué entre 2011 et 2017, dans le podcast Lockin. L’ancien international français (47 sélections), qui a annoncé la fin de sa carrière en 2020, est notamment revenu sur l’impact de la célébrité sur ses relations amoureuses.
« Je ne pensais pas dire non à autant de femmes dans ma vie »
« Quand j’arrive à New York… Je le dis honnêtement, je ne pensais pas dire non à autant de femmes dans ma vie. Partout où tu vas, tu as la possibilité de rentrer avec une meuf », a déclaré Kevin Séraphin. « C’est de la consommation. T’es dans des villes où tu te rends compte que les gens enchaînent les dates, c’est de la conso. Tu ne prends pas vraiment le temps de connaître l’humain avec toi, ça va vite (...). Mais la vie n’est pas comme ça. Il y a des endroits où tu vas, à Indiana, c’est très calme. Tout le monde est limite posé à 16 ans, les gens sont tranquilles. »
« Pendant que je dormais, elle a pris des photos de mes cartes de crédit »
« Beaucoup de joueurs, c’est ce que je leur dis : développez-vous. Développez votre personne. Apprends ce que t’aimes, va chercher… Tu viens, tu balances dès le premier soir 4000 sur la table, normal que la meuf va kiffer, normal qu’elle soit là pour ça », a ajouté Kevin Séraphin, qui a alors raconté une mauvaise expérience dont il a été victime. « Attention, on m’a déjà volé 38 000€. Je me suis fait scam. Une meuf avec qui j’ai dormi, pendant que je dormais, elle a pris des photos de mes cartes de crédit. C’est pour ça qu’après t’es parano. Vous vous rendez pas compte. Quand je prends ma retraite, je rentre en France et je commence à retrouver des esprits sains, je suis content. C’est comme si tu sors d’une jungle et tu te dis : “j’ai traversé ça, je suis vivant, je n’ai pas neuf enfants, et merci”. Je ne suis pas forcément plus intéressé sur le fait de revivre cette expérience. Aujourd’hui, je suis fiancé, ça me va dans ce contexte. »