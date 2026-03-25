NBA : Arnaqué par une femme, ça avait coûté plusieurs milliers d'euros à ce Français

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désormais à la retraite, un ancien international français qui a évolué pendant un peu moins de 10 ans en NBA est revenu sur l’impact de la célébrité et les opportunités que cela pouvait offrir, notamment sur ses relations amoureuses. Le principal intéressé a aussi sensibilisé sur les risques, racontant une anecdote quand une personne avec laquelle il avait passé la nuit lui avait volé 38 000€.

Passé par les Washington Wizards, les New York Knicks et les Indiana Pacers, Kevin Séraphin est revenu sur sa vie de joueur NBA, où il a évolué entre 2011 et 2017, dans le podcast Lockin. L’ancien international français (47 sélections), qui a annoncé la fin de sa carrière en 2020, est notamment revenu sur l’impact de la célébrité sur ses relations amoureuses.

''Je dormais avec une meuf, elle a pris en photo ma cb et m'a volé 38K €''



Comment tu veux faire confiance à un homme ou à une femme après ça (désolé je viens de me faire tej j’ai débordé...) pic.twitter.com/vrTCwohm0N — Lockin 🥙 (@Lockin_show) March 24, 2026

« Je ne pensais pas dire non à autant de femmes dans ma vie » « Quand j’arrive à New York… Je le dis honnêtement, je ne pensais pas dire non à autant de femmes dans ma vie. Partout où tu vas, tu as la possibilité de rentrer avec une meuf », a déclaré Kevin Séraphin. « C’est de la consommation. T’es dans des villes où tu te rends compte que les gens enchaînent les dates, c’est de la conso. Tu ne prends pas vraiment le temps de connaître l’humain avec toi, ça va vite (...). Mais la vie n’est pas comme ça. Il y a des endroits où tu vas, à Indiana, c’est très calme. Tout le monde est limite posé à 16 ans, les gens sont tranquilles. »