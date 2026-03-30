XV de France : Antoine Dupont va tout bouleverser avec sa «révolution» ? (et il n’est pas tout seul)

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré depuis déjà plusieurs années comme étant le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont est-il à l'origine d'une véritable révolution du rugby ? C'est en tout cas l'avis d'un ancien joueur de légende, passé par le Top 14, et qui estime que Dupont ainsi que l'un de ses coéquipiers du XV de France sont en train de révolutionner les codes de l'ovalie.

Récemment vainqueur du Tournoi des 6 Nations après avoir raté le grand chelem d'un rien (défaite sur la pelouse de l'Ecosse), le XV de France fait donc logiquement partie des grands favoris pour la Coupe du Monde qui se profile en 2027. Emmenés par un Antoine Dupont de nouveau au sommet de sa forme après une grosse blessure, les Bleus auront forcément leur mot à dire et tenteront de remporter le premier sacre mondial de leur histoire en Australie. D'ailleurs, selon l'ancienne gloire anglaise Jonny Wilkinson, véritable légende au poste de demi d'ouverture, Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey sont en train de révolutionner le rugby.

Antoine Dupont footballeur : Il a voulu changer de sport ! https://t.co/aqA0023Eu3 — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« Il est incroyable » « Antoine Dupont ? Quand on parle d'un joueur comme ça, il est incroyable dans ce qu'il fait. C'est un joueur avec une mission qui vit en lui et avec un talent qui doit s'exprimer. Et voilà, tout le monde profite quand il est sur le terrain et quand il fait ce qu'il fait, il est très, très important. Avec l'équipe autour de lui qui l'aide, qui le soutient et avec l'ambition qu'il a de continuer à avancer, de continuer à s'améliorer, on est bien dans les meilleurs du monde. Je crois qu'il a un vrai don, c'est un vrai talent, un top monde, c'est presque extraordinaire. Et voilà, il faut qu'il continue à nous montrer ce qu'il a. Ce qu'il a fait là avec le rôle de capitaine, avec les responsabilités, et continuer de faire ce qu'il fait c'est fort. Parce que normalement, après une très bonne saison, les défenseurs commencent à te comprendre, à anticiper. Mais en ce moment, personne ne peut l'empêcher, il fait ce qu'il veut », a récemment confié Jonny Wilkinson au sujet d'Antoine Dupont sur RMC, avant de faire également l'éloge du jeune ailier du XV de France, Louis Bielle-Biarrey.