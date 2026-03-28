Antoine Dupont : Les retrouvailles que tout le monde attendait ?

Axel Cornic

Pour son grand retour, Antoine Dupont a participé à la victoire du XV de France lors du Tournoi des 6 Nations, même si tout n’a pas été parfait. Mais ce chapitre est désormais refermé et le demi de mêlée de 29 ans va retrouver le Top 14 ce samedi, après bénéficie de quelques jours de vacances accordés par le Stade Toulousain.

Après deux mois passés avec le XV de France, Antoine Dupont retrouve son club du Stade Toulousain à l’occasion de la 20e journée du Top 14. Il ne sera pas titulaire, puisqu’après quelques vacances son manager Ugo Mola vise plutôt un retour en douceur avec son capitaine qui débutera sur le banc ce samedi, face à Montpellier.

Une star du XV de France snobée par Fabien Galthié, «c’est la première fois, mais...» https://t.co/gOndcweUas — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Grande première pour Dupont C’est un petit évènement, puisqu’on n’avait plus vu Dupont jouer contre le MHR depuis le 18 septembre 2021 ! Pour blessure ou simplement pour des choix tactiques, il n’a en effet pas participé aux huit derniers matchs entre le Stade Toulousain et le club héraultais. Il n’est pas le seul international à revenir chez les Haut-garonnais, puisque Thomas Ramos va également retrouver son club après le Tournoi des 6 Nations, même si lui sera titulaire ce samedi pour affronter l’actuel deuxième du Top 14.