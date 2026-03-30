«Il est complètement fou ce mec» : Le joueur du XV de France qui a choqué Matthieu Jalibert !

Il y a quelques jours maintenant, le XV de France a remporté un deuxième Tournoi des 6 Nations consécutif. Matthieu Jalibert a notamment profité de l’absence de Romain Ntamack sur blessure pour se faire une place parmi les titulaires. La star de l’UBB a d’ailleurs avoué qu’un international français l’a choqué.
Le XV de France a marqué les esprits il y a quelques semaines. Malgré l’absence de Romain Ntamack, blessé, les hommes de Fabien Galthié ont réussi à conserver leur titre du Tournoi des 6 Nations. Les Bleus ont été sacrés une deuxième fois consécutive après un dernier match fou contre l’Angleterre, où l’issue de la rencontre s’est décidée dans les ultimes minutes. Matthieu Jalibert a d’ailleurs été bluffé par le scénario du match.
«Cette dernière action résume aussi le caractère de cette équipe»
« En première mi-temps, on avait l’impression qu’à chaque fois qu’on tenait le ballon, on allait marquer et inversement, c’était pareil. Je pense que l’essai avant la mi-temps nous fait du bien, on a un gros momentum au début de la deuxième mi-temps et je pense que si je ne me fais pas intercepter et qu’on marque, le match est plié. Il y a eu plusieurs périodes dans le match, mais on a gardé le cap, on a été soudés et cette dernière action résume aussi le caractère de cette équipe. C’est cool » a expliqué le demi d’ouverture de l’UBB dans des propos rapportés par Rugbyrama. Le joueur de 27 ans a ensuite avoué avoir été choqué par l’un de ses coéquipiers au XV de France, Thomas Ramos, qui a transformé la pénalité qui a offert la victoire aux siens.
«Je donne le ballon à Thomas et je le vois qui rigole»
« En fait, je donne le ballon à Thomas et je le vois qui rigole. Je me suis dit qu’il est complètement fou, ce mec... Ça résume Thomas, il est plein de confiance et plein d’expérience dans les grands moments. Quand j’ai vu sa réaction, je savais qu’il allait la mettre. C’est un joueur exceptionnel qui a encore montré tout son talent et son cran dans des moments décisifs » a révélé Matthieu Jalibert, qui se souviendra sans doute encore longtemps de cette scène avec Thomas Ramos.