«Il est complètement fou ce mec» : Le joueur du XV de France qui a choqué Matthieu Jalibert !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours maintenant, le XV de France a remporté un deuxième Tournoi des 6 Nations consécutif. Matthieu Jalibert a notamment profité de l’absence de Romain Ntamack sur blessure pour se faire une place parmi les titulaires. La star de l’UBB a d’ailleurs avoué qu’un international français l’a choqué.

Le XV de France a marqué les esprits il y a quelques semaines. Malgré l’absence de Romain Ntamack, blessé, les hommes de Fabien Galthié ont réussi à conserver leur titre du Tournoi des 6 Nations. Les Bleus ont été sacrés une deuxième fois consécutive après un dernier match fou contre l’Angleterre, où l’issue de la rencontre s’est décidée dans les ultimes minutes. Matthieu Jalibert a d’ailleurs été bluffé par le scénario du match.

XV de France : Antoine Dupont va tout bouleverser avec sa «révolution» ? (et il n’est pas tout seul) https://t.co/u07JVi22ud — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

«Cette dernière action résume aussi le caractère de cette équipe» « En première mi-temps, on avait l’impression qu’à chaque fois qu’on tenait le ballon, on allait marquer et inversement, c’était pareil. Je pense que l’essai avant la mi-temps nous fait du bien, on a un gros momentum au début de la deuxième mi-temps et je pense que si je ne me fais pas intercepter et qu’on marque, le match est plié. Il y a eu plusieurs périodes dans le match, mais on a gardé le cap, on a été soudés et cette dernière action résume aussi le caractère de cette équipe. C’est cool » a expliqué le demi d’ouverture de l’UBB dans des propos rapportés par Rugbyrama. Le joueur de 27 ans a ensuite avoué avoir été choqué par l’un de ses coéquipiers au XV de France, Thomas Ramos, qui a transformé la pénalité qui a offert la victoire aux siens.