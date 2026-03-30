Antoine Dupont a participé (à sa manière) à Koh-Lanta : L’improbable histoire racontée par un proche

Au fil des années, Koh-Lanta est devenu un programme culte de la télévision française rassemblant plusieurs millions de téléspectateurs sur TF1. Une communauté dont a fait partie Antoine Dupont, visiblement fan de l’émission durant sa jeunesse comme l’avait dévoilé l'un de ses premiers éducateurs à l'école de rugby.
Antoine Dupont l’assume, il fallait avoir de la patience avec lui durant ses jeunes années. « Moi, j'étais un enfant très turbulent, un casse-cou, un hyperactif. Je me faisais souvent mal », confiait le capitaine du XV de France en 2020, dans un entretien accordé à L’Équipe. « Petit, j'étais compliqué à gérer. Il fallait deux adultes pour me garder tant j'étais une catastrophe ! Personne ne voulait s'y coller. Tout le monde plaignait ma mère. Mon frère était beaucoup plus calme. Je me suis apaisé en grandissant », avait-il ajouté. Les confidences de Jean-Philippe Guerrero, l'un de ses premiers éducateurs à l'école de rugby, sont venues confirmer les propos de l’international tricolore en 2024.
Quand Antoine Dupont s’est imaginé dans Koh-Lanta
« Antoine, il fallait qu'il bouge. Je ne suis pas certain qu'il ait passé beaucoup de temps devant une PlayStation. Ici, on a la chance de vivre dans un village. On laisse sortir nos enfants en confiance relativement tôt. Les mômes étaient donc tout le temps au stade. Si ce n'était pas pour y jouer au rugby, c'était pour y trouver un jeu avec un vélo, une raquette, ou pour y glisser à plat ventre dans la boue », avait expliqué Jean-Philippe Guerrero pour L’Equipe, se remémorant une scène particulière impliquant la star du Stade Toulousain : « Une fois, ils avaient même organisé un petit remake de Koh-Lanta. Ils refaisaient les épreuves vues à la télé en les filmant avec leurs téléphones portables. C'était rigolo ».
Antoine Dupont était un « gamin turbulent, impulsif, tout feu tout flamme, avec déjà un caractère bien trempé »
« C'était un enfant joyeux et affectueux, mais aussi et surtout un gamin turbulent, impulsif, tout feu tout flamme, avec déjà un caractère bien trempé », déclarait la mère d’Antoine Dupont à son sujet, auprès de L’Équipe. « Hyperactif ? On n'utilisait pas trop ce terme-là à l'époque. Disons qu'il avait besoin de se dépenser physiquement, ajoutait-elle. Il n'y a qu'en classe qu'il se posait. À la maternelle, l'instit nous disait qu'il était certes remuant en récréation mais qu'il n'y avait aucun souci pendant les cours. »