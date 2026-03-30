Antoine Dupont a participé (à sa manière) à Koh-Lanta : L’improbable histoire racontée par un proche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au fil des années, Koh-Lanta est devenu un programme culte de la télévision française rassemblant plusieurs millions de téléspectateurs sur TF1. Une communauté dont a fait partie Antoine Dupont, visiblement fan de l’émission durant sa jeunesse comme l’avait dévoilé l'un de ses premiers éducateurs à l'école de rugby.

Antoine Dupont l’assume, il fallait avoir de la patience avec lui durant ses jeunes années. « Moi, j'étais un enfant très turbulent, un casse-cou, un hyperactif. Je me faisais souvent mal », confiait le capitaine du XV de France en 2020, dans un entretien accordé à L’Équipe. « Petit, j'étais compliqué à gérer. Il fallait deux adultes pour me garder tant j'étais une catastrophe ! Personne ne voulait s'y coller. Tout le monde plaignait ma mère. Mon frère était beaucoup plus calme. Je me suis apaisé en grandissant », avait-il ajouté. Les confidences de Jean-Philippe Guerrero, l'un de ses premiers éducateurs à l'école de rugby, sont venues confirmer les propos de l’international tricolore en 2024.

Le rugby connait une révolution et c'est à cause d'Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey https://t.co/21c2prWNXq — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

Quand Antoine Dupont s’est imaginé dans Koh-Lanta « Antoine, il fallait qu'il bouge. Je ne suis pas certain qu'il ait passé beaucoup de temps devant une PlayStation. Ici, on a la chance de vivre dans un village. On laisse sortir nos enfants en confiance relativement tôt. Les mômes étaient donc tout le temps au stade. Si ce n'était pas pour y jouer au rugby, c'était pour y trouver un jeu avec un vélo, une raquette, ou pour y glisser à plat ventre dans la boue », avait expliqué Jean-Philippe Guerrero pour L’Equipe, se remémorant une scène particulière impliquant la star du Stade Toulousain : « Une fois, ils avaient même organisé un petit remake de Koh-Lanta. Ils refaisaient les épreuves vues à la télé en les filmant avec leurs téléphones portables. C'était rigolo ».