«C’est ma priorité» : Cette confidence d’Antoine Dupont sur sa vie privée

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Capitaine du XV de France et star du Stade Toulousain, Antoine Dupont n’échappe pas aux sollicitations en dehors des terrains en raison de son statut. Mais l’international tricolore s’efforce de garder du temps pour lui. Il y a quelques semaines, le demi de mêlée s’était prononcé sur son quotidien dans les colonnes de L’Équipe, évoquant notamment sa « priorité ».

S’imposer au très haut niveau d’un sport demande des sacrifices et un mode de vie strict si l’on veut durer. Antoine Dupont l’a bien compris, faisant notamment attention à son alimentation mais aussi à son sommeil, une « priorité » comme il l’avait récemment confié dans un entretien accordé à L’Équipe.

« Le sommeil, c'est ma priorité. Je dors beaucoup et c'est hyper important pour moi. Le terrain et la performance ont toujours été ma priorité, donc je n'ai jamais galvaudé la récupération, avait expliqué Antoine Dupont . Même quand j'ai un shooting, une RP ou une sollicitation différente, priorité à ma récup. Si je dois me déplacer, il faut que je dorme et je ne prends jamais de rendez-vous tôt le matin. »

« Si je m'endors à 23 heures, 23 h 30, c'est le plus tôt »

S’il n’est pas du matin, Antoine Dupont est en revanche du soir comme il l’avait reconnu dans les colonnes de L’Équipe : « Je n'aime pas me coucher tôt, j'ai un problème avec ça, il faudrait que je le change d'ailleurs. Si je m'endors à 23 heures, 23 h 30, c'est le plus tôt. C'est plus souvent minuit et ce n'est pas une bonne chose mais je n'arrive pas à m'endormir avant. Je suis couche-tard, lève-tard. »

Fort heureusement pour lui, le capitaine des Bleus n’a pas la tentation des écrans comme d’autres jeunes adultes de son âge qui repoussent l’heure du coucher en traînant sur leur smartphone. « Justement, on en a parlé ce week-end avec les mecs du Stade Toulousain, mon temps d’écran est plutôt très faible comparé aux autres : j'étais à trois heures. C'est raisonnable, estimait Antoine Dupont en janvier. Eux étaient à cinq ou six heures, ça m'a presque inquiété. Ils me demandaient : "Tu fais quoi si t'es pas sur ton téléphone ?" Je pense que c'est parce qu'ils s'ennuient. Je n'ai pas su répondre, je ne me rends pas compte de ce que je fais. J'aime passer du temps avec mes potes, boire un café en ville, me promener. Rien de particulier, pourtant je m'occupe assez aisément. »