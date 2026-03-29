Antoine Dupont lui fait de l’ombre et pourtant… il «s’éclate» au Stade Toulousain !

Axel Cornic

Que ce soit avec sa sélection ou son club, Antoine Dupont est le pilier central de l’équipe. Mais le demi de mêlée est passé par une grosse blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains presque neuf mois, ce qui a poussé notamment le Stade Toulousain à trouver une solution pour le remplacer. Et c’est plutôt réussi...

Au rugby, il est impossible de faire tous les matchs, surtout quand on est international. Depuis quelques années, c’est d’ailleurs devenu encore plus encadré et on voit de plus en plus de managers laisser au repos certaines stars en cours de saison. C’est notamment ce que peut faire Ugo Mola au Stade Toulousain, face à un calendrier surchargé.

Nouveau scandale dans le rugby - Agression en plein match : «Il m'a dit qu'il portait plainte» https://t.co/AlsrxfDK7o — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« J’ai fait tous les matchs jusqu’à présent et là, ça fait 2-3 mois que je m’épanouis pleinement » Ainsi, avec les nombreuses absences d’Antoine Dupont depuis plus d’un an, on n’a jamais autant vu Paul Graou sur un terrain. Et ne pensez surtout pas qu’il est une simple doublure, puisque le demi de mêlée réalise d’excellente chose et cela s’est notamment vu ce samedi, avec deux essais marqués lors de la victoire du Stade Toulousain face à Montpellier lors de la 20e journée de Top 14 (45-29). « Je m’éclate comme depuis plusieurs saisons. J’ai fait tous les matchs jusqu’à présent et là, ça fait 2-3 mois que je m’épanouis pleinement » a confié l’autre numéro 9 toulousain, d’après La Dépêche du Midi.