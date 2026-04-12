Antoine Dupont à Paris : «Je crois qu’on ne se rend pas compte…», cette aventure qui a tout changé pour lui

Star du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont s’est autorisé une parenthèse à Paris pour un événement très particulier à l’issue heureuse pour lui. De quoi changer son statut aux yeux d’un célèbre consultant de RMC, revenant sur le sujet ce samedi dans les Grandes Gueules du Sport.
Capitaine du XV de France, Antoine Dupont est devenu plus qu’un simple joueur de rugby depuis quelques années. Une popularité que le demi de mêlée doit en partie à sa participation aux Jeux olympiques de Paris 2024 aux yeux de Denis Charvet, dithyrambique à son égard dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.
« On ne se rend pas compte de l’impact qu’ont eu les JO »
« Dupont est la star du rugby mondial aujourd’hui. Je crois qu’on ne se rend pas compte de l’impact qu’ont eu les JO, qui ont transformé sa notoriété totalement. Avant, c’était un joueur reconnu dans le monde du rugby, tout d’un coup il est devenu reconnu dans le monde tout court, estime le consultant sur RMC. Il est médiatiquement partout, en plus il sort avec une Miss Univers magnifique (Iris Mittenaere) qui contribue à sa notoriété. Aujourd’hui, c’est monstrueux comment Antoine est populaire. En plus, il a une vraie histoire avec le terroir, il vient du Gers, il est authentique. Cette image qu’il entretient plaît énormément aux gens. »
« Une médaille d'or n'est pas quelque chose qu'on ambitionne quand on est gamin dans le rugby »
En plus d’avoir participé aux JO de Paris 2024, Antoine Dupont a décroché l’or avec l’équipe de France de rugby à 7. Interrogé l’an dernier par L’Équipe, le joueur avait reconnu que cette médaille avait « changé (s)on niveau d’exposition », confirmant ainsi les propos de Denis Charvet. « Et même celui du rugby en général et du rugby à 7 plus précisément, avait ajouté Dupont. Après les Jeux, beaucoup de gens se sont mis à regarder du rugby, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément ce sport avant. Pour moi, ça a été évidemment un accomplissement personnel incroyable. Une médaille d'or n'est pas quelque chose qu'on ambitionne quand on est gamin dans le rugby. Dans mon cas, c'est venu sur le tard, à un moment où j'avais envie de marquer mon sport en faisant quelque chose qui me stimulait et dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là de ma carrière. Et quand on relève un défi pour lequel on a mis autant d'énergie, c'est toujours très fort. »