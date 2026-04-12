Antoine Dupont à Paris : «Je crois qu’on ne se rend pas compte…», cette aventure qui a tout changé pour lui

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Star du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont s’est autorisé une parenthèse à Paris pour un événement très particulier à l’issue heureuse pour lui. De quoi changer son statut aux yeux d’un célèbre consultant de RMC, revenant sur le sujet ce samedi dans les Grandes Gueules du Sport.

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont est devenu plus qu’un simple joueur de rugby depuis quelques années. Une popularité que le demi de mêlée doit en partie à sa participation aux Jeux olympiques de Paris 2024 aux yeux de Denis Charvet, dithyrambique à son égard dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Matthieu Jalibert s'est transformé : L'UBB balance avant son choc face à Romain Ntamack ! https://t.co/z4eOCFjaho — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

« On ne se rend pas compte de l’impact qu’ont eu les JO » « Dupont est la star du rugby mondial aujourd’hui. Je crois qu’on ne se rend pas compte de l’impact qu’ont eu les JO, qui ont transformé sa notoriété totalement. Avant, c’était un joueur reconnu dans le monde du rugby, tout d’un coup il est devenu reconnu dans le monde tout court, estime le consultant sur RMC. Il est médiatiquement partout, en plus il sort avec une Miss Univers magnifique (Iris Mittenaere) qui contribue à sa notoriété. Aujourd’hui, c’est monstrueux comment Antoine est populaire. En plus, il a une vraie histoire avec le terroir, il vient du Gers, il est authentique. Cette image qu’il entretient plaît énormément aux gens. »