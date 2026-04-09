XV de France - Thomas Ramos n'en peut plus de ce débat : «Moi ça me saoulerait»

Axel Cornic

Dans seulement quelques jours, deux des meilleures équipes de la planète vont s’affronter, puisque le Stade Toulousain retrouvera l’Union Bordeaux-Bègles en quart de finale de la Champions Cup. Mais on ne parle que très peu de cette affiche depuis quelques temps, puisque c’est un tout autre débat qui semble inquiéter le rugby français.

C’est le choc que tout le monde voulait voir. Depuis l’élimination du Stade Toulousain en demi-finale de la Champions Cup la saison dernière, on attendait avec impatience les retrouvailles avec l’UBB dans un match à élimination directe. Cette fois ce sera en quart de finale, mais ça n’enlève rien à l’énorme pression autour de cette rencontre.

Une star de XV de France avec la Marine nationale, c’est officiel ! https://t.co/ytSy3Pj9zs — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Cela fait 6 ans qu’on compare Romain et Matthieu, à leur place, moi ça me saoulerait » Pourtant, on n’a que très peu parlé de cette affiche ces derniers jours. Ou plutôt on en a parlé, mais sous le prisme de la rivalité entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, qui se disputent une nouvelle fois une place de titulaire au XV de France. Et évidemment, Thomas Ramos n’a pas pu échapper aux questions sur le sujet lors de la conférence de presse de ce jeudi. « Cela fait 6 ans qu’on compare Romain et Matthieu, à leur place, moi ça me saoulerait » a lâché l’arrière international du Stade Toulousain, visiblement agacé par ce débat.