UBB - Stade Toulousain : France 2 les fait craquer, «on les paye avec nos impôts !»

Axel Cornic

Ce dimanche, le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles étaient la grande attraction, avec un quart de finale de Champions Cup très attendu. Ce sont les coéquipiers de Matthieu Jalibert et de Louis Bielle-Biarrey qui ont gagné leur ticket pour les demi-finales (30-15), mais une petite polémique a notamment marqué l’après-match.

Après la défaite de la saison dernière, le Stade Toulousain voulait se rattraper. Mais encore une fois, l’UBB s’est mis en travers de la route d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack, qui n’ont rien pu faire. C’est d’ailleurs un petit évènement, puisque pour retrouver un dernier carré de Champions Cup sans les Haut-garonnais, il faut remonter à 2018.

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Merci à tous les supporters présents à Bordeaux ❤️‍🩹 pic.twitter.com/BdhCiqR0Sl — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 12, 2026

Lartot et Yachvili visés sur les réseaux sociaux Comme souvent dans ce genre de rencontre à élimination directe, il a fallu attendre un peu avant de voir la situation se débrider, avec le spectacle qui était surtout au rendez-vous en seconde période. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les téléspectateurs n’ont pas vraiment apprécié les commentaires de France 2, où était diffusée cette rencontre entre l’UBB et le Stade Toulousain. Les critiques à l’encontre de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, sont en effet nombreuses sur les réseaux sociaux... et assez violentes.