Un joueur de l'UBB décrit sa relation unique avec Louis Bielle-Biarrey : «Moi, je plaque pour lui, et lui, il court pour moi»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très impressionnant ces derniers mois, Louis Bielle-Biarrey ne cesse de monter en puissance au point d'être reconnu comme l'un des meilleurs ailiers du monde. Une situation qui lui vaut d'ailleurs les louanges au sein même du vestiaire de l'UBB.

Double meilleur joueur du Tournoi des VI Nations, Louis Bielle-Biarrey s'est imposé comme une référence mondiale à son poste. Une excellente nouvelle pour l'UBB qui compte sur son ailier pour attendre une nouvelle fois la finale de la Champions Cup. Pour cela, il faudra venir à bout de Bath en demi-finale dimanche. A cette occasion, le deuxième-ligne de l'UBB Adam Coleman s'est longuement confié sur le phénomène LBB et sur la relation qu'il entretient avec son coéquipier.

Adam Coleman est fan de Louis Bielle-Biarrey « Ce qui est le plus impressionnant chez Lulu, c’est que, oui, il est très rapide, mais il a un très bon QI rugby. Il est assez intelligent dans ses choix et dans son jeu de soutien. Il y a beaucoup de choses qu’il fait et que les gens ne voient pas forcément. La manière dont il arrive au soutien, dont il vient chasser à l’intérieur, dont il suit les coups de pied, tout le travail ingrat sans ballon. Ça va vraiment le préparer pour une longue carrière réussie », confie-t-il auprès de Rugby-Pass avant de poursuivre.