Top 14 : Après Gaël Fickou, le RC Toulon a trouvé son prochain transfert ?

Pierrick Levallet

Le RC Toulon devrait vivre un été plutôt animé sur le mercato. Le club de Top 14 a déjà bouclé quelques arrivées, dont celle de Gaël Fickou. Mais les Rouge-et-Noir ne devraient pas s’arrêter là. L’équipe toulonnaise aurait d’ailleurs déjà identifié le profil de sa prochaine recrue sur le marché des transferts.

Neuvième de Top 14, le RC Toulon devrait vivre un été plutôt agité. Les Rouge-et-Noir entendraient se renforcer considérablement pour pouvoir retrouver les sommets du Top 14. Le club toulonnais a ainsi déjà bouclé quelques arrivées, comme celles de Rabah Slimani, Huw Jones ou encore Gaël Fickou. Mais le club toulonnais ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Les dirigeants auraient même déjà identifié le profil de leur prochain transfert.

«Un 5 qui casse des bouches» bientôt au RC Toulon ? À en croire les informations des Causeries de la Rade, le RC Toulon voudrait mettre la main sur un numéro 5 dévastateur et physique. L’équipe de Top 14 serait d’ailleurs en négociations avancées avec un joueur en particulier. « On n’a pas encore le nom car ce n’est pas encore signé mais ça pourrait se décoincer dans les prochaines semaines. On a enfin trouvé le joueur au poste de 5. Il nous faut un 5 qui casse des bouches » a-t-on expliqué dans des propos rapportés par Le Rugbynistère.