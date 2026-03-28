«J'y laisserai ma santé» : Il est prêt à tout pour jouer au Stade Toulousain !

Cette saison encore, le Stade Toulousain a de grandes ambitions, et pour y parvenir, les Rouge et Noir peuvent compter sur un effectif pléthorique. Et cela tombe bien puisqu'un cadre est en grande difficulté cette saison, mais il est prêt à tout pour revenir important.
Gravement blessé en juin 2024 à la cheville, Cyril Baille avait même du être opéré deux fois après une premier échec. Par conséquent, il continue de souffrir de cette blessure et connait une saison très compliquée. Le pilier a donc été relégué dans la hiérarchie à son poste que ce soit au Stade Toulousain ou avec le XV de France. Mais Cyril Baille ne compte rien lâcher.
Baille est prêt à tout pour le Stade Toulousain
« On espère toujours. Je suis un compétiteur mais je sais aussi ce que ma cheville me demande aujourd’hui, en termes de travail, de récupération et d'essayer qu'elle soit la moins douloureuse possible. J’ai toujours ça en tête et c'est ce qui me tient. Il me reste quasiment un an et demi de contrat, donc je vais tout donner jusqu'au bout, sur tout ce que j'ai à faire, comme j'ai toujours fait. Je ne pense pas qu'il y ait un mec ici qui puisse dire quoi que ce soit sur moi. Je n'ai jamais trahi personne, surtout pas le club. C'est mon club de cœur et je donnerai toujours tout jusqu'à la fin. Même si parfois je suis un peu diminué, j'y laisserai la santé jusqu'au bout », confie-t-il dans une interview accordée à RMC avant d'évoquer la suite de sa carrière.
«Même si parfois je suis un peu diminué, j'y laisserai la santé jusqu'au bout»
« J'ai commencé, j'avais 18 ans et demi, 19 ans. Donc de temps en temps, il faut se retourner et se dire : "c'est ma 14e année en pro. En 2027, ça fera 16 ans de carrière ici". Il faut quand même se poser, se dire: "Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as pu apporter au club ? Qu'est-ce que les gens vont retenir de toi ?" C'est le plus important, tout en restant naturel. Donc moi, quand je me retourne, je suis fier de ce que j'ai fait ici, et surtout d'avoir porté ce maillot. Après, je vais aller jusqu'au bout et du premier jour que je serai ici jusqu'au dernier, je garderai les mêmes valeurs et je donnerai tout pour ce club. Ça ne changera rien du tout », ajoute Cyril Baille.