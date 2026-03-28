«J'y laisserai ma santé» : Il est prêt à tout pour jouer au Stade Toulousain !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison encore, le Stade Toulousain a de grandes ambitions, et pour y parvenir, les Rouge et Noir peuvent compter sur un effectif pléthorique. Et cela tombe bien puisqu'un cadre est en grande difficulté cette saison, mais il est prêt à tout pour revenir important.

Gravement blessé en juin 2024 à la cheville, Cyril Baille avait même du être opéré deux fois après une premier échec. Par conséquent, il continue de souffrir de cette blessure et connait une saison très compliquée. Le pilier a donc été relégué dans la hiérarchie à son poste que ce soit au Stade Toulousain ou avec le XV de France. Mais Cyril Baille ne compte rien lâcher.

C’est plus grave que prévu pour Cyril Baille :



Fracture du péroné et rupture des ligaments de la cheville.



L’opération est prévue lundi. https://t.co/Q1P9gbmuwF pic.twitter.com/T9Tbq608ZU — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) June 21, 2024

Baille est prêt à tout pour le Stade Toulousain « On espère toujours. Je suis un compétiteur mais je sais aussi ce que ma cheville me demande aujourd’hui, en termes de travail, de récupération et d'essayer qu'elle soit la moins douloureuse possible. J’ai toujours ça en tête et c'est ce qui me tient. Il me reste quasiment un an et demi de contrat, donc je vais tout donner jusqu'au bout, sur tout ce que j'ai à faire, comme j'ai toujours fait. Je ne pense pas qu'il y ait un mec ici qui puisse dire quoi que ce soit sur moi. Je n'ai jamais trahi personne, surtout pas le club. C'est mon club de cœur et je donnerai toujours tout jusqu'à la fin. Même si parfois je suis un peu diminué, j'y laisserai la santé jusqu'au bout », confie-t-il dans une interview accordée à RMC avant d'évoquer la suite de sa carrière.