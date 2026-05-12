Top 14 : La question qui fait craquer le RC Toulon après la défaite contre le Stade Toulousain !

Axel Cornic

La bataille fait rage en Top 14, à trois journées de la fin de la phase régulière. Sept équipes peuvent encore se qualifier pour les phases finales et le RCT, actuellement à la 9e place, ne semble plus en faire partie. Les hommes de Pierre Mignoni ont en effet vu le Stade Toulousain briser une grande partie de leurs espoirs ce samedi (27-51), sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille.

Il ne fallait pas trop titiller le Stade Toulousain. Critiqué ces dernières semaines, le Champion en titre a donné une réponse forte lors de la 23e journée de Top 14, avec une large victoire sur Toulon. Antoine Dupont et Romain Ntamack se sont montrés à leur avantage, ce qui n’augure rien de bons pour leurs adversaires en phases finales.

« Ça vous plaît, ça ? » Du côté du RCT c’est évidemment moins la joie et il a suffi d’une question d’un journaliste sur l’ambiance mise par les Toulousains au stade Vélodrome, pour presque faire dégoupiller Pierre Mignoni. « Ça vous plaît, ça ? Ça fait quand même quelques années qu’on joue au Vélodrome. Si, à chaque fois qu’on perd, on remet en question de venir jouer au stade Vélodrome… On ne va pas se répéter. Oui, on vient une fois par an. Le stade était plein. Bravo au Stade Toulousain qui a gagné, qui mérite sa victoire » a lâché le manager toulonnais.