Rugby - UBB : Matthieu Jalibert visé par une nouvelle moquerie sur les réseaux sociaux

Axel Cornic

Double Champion d’Europe en titre, l’Union Bordeaux-Bègles n’a pas réussi à se qualifier pour les phases finales du Top 14, ce qui n’a pas manqué de faire parler. Et ce n’est pas seulement le cas en France, puisque même à l’étranger on se moque des Bordelo-bèglais et surtout, de Matthieu Jalibert.

C’est une situation assez surprenante. Finaliste lors des deux dernières éditions et double vainqueur en Champions Cup, l’UBB ne participe pas aux phases finales de Top 14. Une anomalie, alors que la presse française comme étrangère a loué le jeu offensif des hommes de Yannick Bru.

Les Hurricanes plus forts que l’UBB ? Enfin, pas tout le monde à l’étranger ne semble séduit par l’UBB. Depuis la finale de Champions Cup fin mai, Ben Smith s’est créé une rivalité avec les Bordelo-bèglais, assurant qu’ils ne feraient pas le poids contre les Hurricanes. Cela n’avait pas vraiment plu à Matthieu Jalibert, qui sous une publication Instagram avait lancé au journaliste néo-zélandais : « Organise le match alors ». Cette histoire s’était poursuivie lors de la fin de la phase régulière de Top 14, avec la plume de RugbyPass avait jeté de l’huile sur le feu en déclarant : « Ils n'ont même pas pu se qualifier pour leurs propres playoffs ».