Rugby - Top 14 : Le deal passé avec Canal+, «on coupera les trucs limites»

Axel Cornic

Depuis quelques années, Canal+ a de moins en moins investi sur le football français, pour se concentrer notamment sur le rugby français et le Top 14, dont il est diffuseur historique depuis 1998. Et ça fonctionne, puisque les score d’audience sont très bons, comme lors du choc entre le Stade Toulousain et l’UBB lors de la 19e journée (44-20).

Après avoir assisté au sacre du XV de France au 6 Nations 2026, les téléspectateurs se sont rués sur une affiche de gala, avec l’UBB qui accueillait le Stade Toulousain au Matmut Atlantique. Et les abonnés Canal+ ont pu suivre cette rencontre de l’intérieur, avec un dispositif qui fait fureur depuis quelques années.

«La boite de nuit a fermé plus tard» : La folle soirée d'Antoine Dupont à Paris ! https://t.co/AX2qf1nszF — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Damian Penaud équipé d’un micro La chaîne cryptée nous a en effet habitués à équiper les joueurs de micros, pour suivre leurs échanges pendant le match. Cela a été le cas ce week-end avec Damian Penaud, qu’on a notamment entendu se plaindre au sujet de son repositionnement au centre, pour ce match contre le Stade Toulousain. « Au centre, ce n’est pas pareil mon frère. Tu fais tout, tu as plus le ballon, tu fais des rucks, tu bloques. Pouah ! » a lâché le joueur de l’UBB, à son coéquipier Maxime Lucu. Et ces séquences ont bien fait rire Gaël Fickou, qui le connait très bien. « Il a été calme je trouve, d’habitude il dit des dingueries (rire) » a plaisanté le trois-quart centre du Racing 92, dans le podcast Rugby Confidential.