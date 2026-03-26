Rugby - Top 14 : Le deal passé avec Canal+, «on coupera les trucs limites»

Depuis quelques années, Canal+ a de moins en moins investi sur le football français, pour se concentrer notamment sur le rugby français et le Top 14, dont il est diffuseur historique depuis 1998. Et ça fonctionne, puisque les score d’audience sont très bons, comme lors du choc entre le Stade Toulousain et l’UBB lors de la 19e journée (44-20).
Après avoir assisté au sacre du XV de France au 6 Nations 2026, les téléspectateurs se sont rués sur une affiche de gala, avec l’UBB qui accueillait le Stade Toulousain au Matmut Atlantique. Et les abonnés Canal+ ont pu suivre cette rencontre de l’intérieur, avec un dispositif qui fait fureur depuis quelques années.
Damian Penaud équipé d’un micro
La chaîne cryptée nous a en effet habitués à équiper les joueurs de micros, pour suivre leurs échanges pendant le match. Cela a été le cas ce week-end avec Damian Penaud, qu’on a notamment entendu se plaindre au sujet de son repositionnement au centre, pour ce match contre le Stade Toulousain. « Au centre, ce n’est pas pareil mon frère. Tu fais tout, tu as plus le ballon, tu fais des rucks, tu bloques. Pouah ! » a lâché le joueur de l’UBB, à son coéquipier Maxime Lucu. Et ces séquences ont bien fait rire Gaël Fickou, qui le connait très bien. « Il a été calme je trouve, d’habitude il dit des dingueries (rire) » a plaisanté le trois-quart centre du Racing 92, dans le podcast Rugby Confidential.
« Moi je suis du style à dire des dingueries et je pense que les mecs seraient choqués »
« Je l’ai déjà fait contre Bordeaux et Damian l’avait aussi » s’est remémoré Gaël Fickou, qui avait effectivement accepté de porter un micro Canal+ lors d’un match de Top 14 entre l’UBB et le Racing 92, en mars 2025. « Est-ce que ça change un peu ta manière de parler ? Oui, un peu quand même. Moi je suis du style à dire des dingueries et je pense que les mecs seraient choqués. C’est pour ça que Canal m’avait dit : “On coupera les trucs limites ou les conneries”. Parce que moi sur le terrain des fois je rigole, je raconte des trucs... et Damian est un peu pareil. Donc si tu nous mets dans la même équipe, tu peux rigoler ».