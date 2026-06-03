Rugby - Top 14 : Enorme tuile pour l’UBB, fin de saison annoncée

Axel Cornic

L’euphorie est vite tombée à Bordeaux, après le doublé en Champions Cup réalisé le 23 mai dernier. De retour en Top 14, l’Union Bordeaux-Bègles a en effet perdu sur la pelouse de Toulon (27-22), ce qui est une très mauvaise opération dans la course aux phases finales. Et pour ne rien arranger, le manager Yannick Bru voit de plus en plus de jours rejoindre l’infirmerie.

On pourrait bien voir le double Champion d’Europe en titre hors des phases finales du Top 14. C’est le gros risque que court l’UBB, qui vit une fin de saison sous pression. Déjà en mauvaise posture avant leur victoire en finale de Champions Cup, les Bordelo-béglais se sont compliqué la tâche en allant perdre à Toulon le week-end dernier, avec désormais une victoire obligatoire pour la dernière journée de la phase régulière.

Fin de saison pour Tameifuna Ce sera face à un gros morceau, puisque l’UBB va accueillir le Clermont de Christophe Urios, qui doit aussi gagner à tout prix pour accrocher les phases finales de Top 14. Et à seulement quelques jours du match, une très mauvaise nouvelle est tombée à Bordeaux, puisqu’on ne reverra pas Ben Tameifuna cette saison. Le pilier droit de 34 ans a annoncé via sa story Instagram avoir subi une opération à l’épaule et à en croire les différentes indiscrétions qui ont fuité ces dernières heures, il devrait être absent en cinq et six mois.