Rugby - Top 14 : C’est signé, l’UBB a enfin trouvé la doublure de Matthieu Jalibert ?

Axel Cornic

Sur tous les fronts depuis quelques mois, sous les couleurs du XV de France comme de l’Union Bordeaux-Bègles, Matthieu Jalibert va encore une fois vivre une fin de saison sous haute tension en Top 14 ainsi qu’en Champions Cup. Raison de plus pour le ménager et son coach Yannick Bru semble avoir trouvé la solution idéale, avec Hugo Reus.

Vainqueur en 2023 puis finaliste malheureux de la Coupe du monde U20 en 2024, Hugo Reus était annoncé comme le nouvel ouvreur à suivre. Mais pour le moment on ne peut pas vraiment dire qu’il ait eu une carrière linéaire, puisqu’à seulement 22 ans il a connu pas moins de quatre clubs différents en Top 14.

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« Le pauvre Hugo a été obligé d’avoir un troisième club dans la saison » Révélé au Stade Rochelais, il a finalement rejoint l’UBB en mars dernier après avoir notamment porté les couleurs du MHR ainsi que de l’USAP. Et il pourrait bien avoir trouvé sa place, notamment pour permettre à un certain Matthieu Jalibert de souffler un peu. « Le pauvre Hugo a été obligé d’avoir un troisième club dans la saison par la faute de l’Union Bordeaux-Bègles. C’est vrai nous qui l’avons sollicité quand Jonny Gray a émis le souhait de partir à Perpignan » a confié son nouveau manager Yannick Bru, sur TV7. « Vu la blessure de Nicolas Depoortere et de Joey Carbery, on ne pouvait pas ne pas exiger en retour un renfort au niveau de la ligne de trois-quarts. Comme il avait signé pour la saison prochaine, c’était un enfant de l’Union Bordeaux-Bègles, sa famille vit dans la région bordelaise ».