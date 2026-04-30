Rugby : Quand un joueur de Pro D2 se retrouve à un défilé Chanel... avec Nicole Kidman et ASAP Rocky !

Axel Cornic

C’est une aventure assez surprenante qu’a vécue Rémi Bourdeau, troisième-ligne de 34 ans du Biarritz Olympique en Pro D2. A sa grande surprise, il a en effet été invité à un évènement assez particulier tout récemment, où il a pu côtoyer le gratin de la mode française, mais surtout quelques stars de Hollywood.

Parfois, il en faut peu pour changer d’ambiance. Le 24 avril dernier, on a pu voir Rémi Bourdeau s’imposer à domicile avec son équipe du Biarritz Olympique face à Colomiers, lors de la 28e journée de Pro D2 (31-14). Mais seulement quelques jours après, le troisième-ligne était très loin de la terre et de la sueur du terrain de rugby...

La folle histoire de Rémi Bourdeau A l’occasion d’un évènement organisé par Chanel à Biarritz, avec un défile pour présenter sa collection Croisière 2026/2027, Rémi Bourdeau a en effet été l’un des invités d’honneur. Et le rugbyman en était le premier surpris ! « Je devais peut-être assister, avec Yann David, au défilé de 11 heures en tant que simple spectateur, mais une personne du club m’a appelé en m’expliquant que des personnes de Chanel avaient vu le match la veille et qu’elles souhaitaient m’avoir sur le “big show” de l’après-midi » a confié à Rugbyrama, celui qui a notamment remporté deux Coupes d’Europe avec La Rochelle en 2022 et 2023.