Rugby : Le Stade Toulousain annonce un grand changement après la défaite contre l'UBB !

Axel Cornic

Pour la deuxième saison de suite, le Stade Toulousain a été éliminé de la Champions Cup par l’Union Bordeaux-Bègles, qui va donc défendre son titre le 23 mai prochain face au Leinster. Une catastrophe pour un le club haut-garonnais, qui semble désormais avoir tout changé pour espérer aller soulever un quatrième Bouclier de Brennus consécutif en Top 14.

Normalement, les fins de saison du Stade Toulousain se résument à gérer l’effectif pour pouvoir aborder au mieux les finales de Champions Cup ainsi que du Top 14. Mais depuis deux ans ça a changé. L’UBB a en effet volé la vedette aux Toulousains sur la scène internationale, ne leur laissant plus que le Championnat français.

« On a essayé de changer un peu notre manière de s’entraîner » Large leader au classement, le Stade Toulousain ne devrait pas avoir de mal à se qualifier directement pour les demi-finales de Top 14. Mais cette deuxième élimination en Champions Cup semble les avoir bousculés dans leurs habitudes. « On a essayé, pour différentes raisons, de changer un peu notre manière de s’entraîner, en ayant des plannings un peu différents, en ayant des contenus d’entraînement différents aussi pour essayer de sortir de la routine et essayer de nourrir les joueurs » a reconnu Virgile Lacombe, coach de la mêlée toulousaine.