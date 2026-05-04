Rugby : Improbable, un ancien du XV de France appelé par un autre pays !

Axel Cornic

Après avoir porté le maillot du XV de France à 32 reprises, Virimi Vakatawa pourrait bien faire son grand retour sur la scène internationale. Le trois-quart centre de 33 ans fait en effet partie d’une liste élargie de joueurs livrée par la Fédération fidjienne de rugby, en vue du début du Championnat des nations cet été.

Lorsqu’il a pris en main le XV de France en 2020, Fabien Galthié a tout de suite voulu installer une ossature bien définie. Au centre, cela a notamment été le cas de Virimi Vakatawa, considéré à cette époque comme l’un des meilleurs trois-quart centre de la planète. Mais leur collaboration s’est brusquement arrêtée deux ans plus tard, à cause de graves problèmes cardiaques.

Empêché de jouer en France... On se souvient tous des larmes du sélectionneur du XV de France, qui avait souhaité rendre hommage à son joueur lors d’une conférence de presse organisée en septembre 2022 par son club, le Racing 92. « Quand on fait du rugby de haut niveau, on sait que c’est quelque chose qui peut arriver. Quand on le reçoit de plein fouet, ça touche évidemment » avait déclaré un Fabien Galthié très ému. « Il a été un joueur clé de notre aventure, de notre histoire, il a été formidable. Cet exemple, on doit le partager avec nos enfants et leur dire de profiter de chaque match comme c’était si c’était le dernier ».