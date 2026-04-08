Pokémon et jeux vidéo : Un joueur du XV de France et de l'UBB se fait balancer par son pote

Pour jouer en Top 14 et en équipe de France, il faut avoir un niveau très élevé et se dédier totalement à cet objectif, surtout vu la concurrence folle qu’il y a actuellement. Mais il n’y a pas que le rugby dans la vie et certains internationaux occupent leur temps libre comme ils veulent, avec parfois des passions surprenantes.
Que font les rugbymen professionnel en dehors du terrain ? On a vu qu’Antoine Dupont a lancé plusieurs projets avec certains de ses proches, avec une guinguette en plein Toulouse ou encore un restaurant familial dans son village natal. Mais pour d’autres, les passions sont un peu plus étonnantes...
« C’est très je vais au rugby, je sors, je joue aux jeux vidéo... C’est un très gros geek »
C’est notamment le cas de Damian Penaud, qui d’après l’un de ses amis d’enfance ne pense qu’aux jeux vidéo et aux cartes Pokémon quand il n’est pas sur un terrain de rugby. « C’est un enfant dans un corps d’adulte. C’est très je vais au rugby, je sors, je joue aux jeux vidéo... C’est un très gros geek » a expliqué ce proche de l’ailier ou centre de l’UBB. « C’est un très très gros collectionneur de cartes Pokémon. Il adore ouvrir des boosters et récemment, il m’a fait ouvrir une cinquantaine de boosters, ça a duré... pfff c’était interminable. Damian Penaud c’est jeux vidéo, cartes Pokémon, quand même un peu de sport ».
Quand il passait un appel sur les réseaux sociaux
Ce n’est pas forcément une surprise, puisque le joueur du XV de France a plusieurs fois évoqué cet amour pour les cartes Pokémon. D’ailleurs, en mars dernier il passait carrément un appel via son compte Instagram, pour tenter d’agrandir sa collection. « Salut tout le monde, je rachète vos anciennes collections de cartes Pokémon, n'hésitez pas à m'envoyer un message » avait écrit Damian Penaud sur les réseaux sociaux, avant d’ajouter : « N'hésitez pas à m'envoyer des photos de la collection ». Il faut savoir que les cartes Pokémon sont plus qu’un hobby pour enfants, puisque depuis quelques années c’est devenu un marché mondial qui pèse plusieurs milliards ! Il n’est en effet pas rare de voir certaines pièces partir pour des sommes folles, comme un Dracaufeu datant de 1999 qui a été vendu pour 40.000 de dollars.