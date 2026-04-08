Pokémon et jeux vidéo : Un joueur du XV de France et de l'UBB se fait balancer par son pote

Axel Cornic

Pour jouer en Top 14 et en équipe de France, il faut avoir un niveau très élevé et se dédier totalement à cet objectif, surtout vu la concurrence folle qu’il y a actuellement. Mais il n’y a pas que le rugby dans la vie et certains internationaux occupent leur temps libre comme ils veulent, avec parfois des passions surprenantes.

Que font les rugbymen professionnel en dehors du terrain ? On a vu qu’Antoine Dupont a lancé plusieurs projets avec certains de ses proches, avec une guinguette en plein Toulouse ou encore un restaurant familial dans son village natal. Mais pour d’autres, les passions sont un peu plus étonnantes...

XV de France - Coupe du Monde 2027 : Il évoque un scénario catastrophe pour Galthié ! https://t.co/Ounk3nlJDN — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« C’est très je vais au rugby, je sors, je joue aux jeux vidéo... C’est un très gros geek » C’est notamment le cas de Damian Penaud, qui d’après l’un de ses amis d’enfance ne pense qu’aux jeux vidéo et aux cartes Pokémon quand il n’est pas sur un terrain de rugby. « C’est un enfant dans un corps d’adulte. C’est très je vais au rugby, je sors, je joue aux jeux vidéo... C’est un très gros geek » a expliqué ce proche de l’ailier ou centre de l’UBB. « C’est un très très gros collectionneur de cartes Pokémon. Il adore ouvrir des boosters et récemment, il m’a fait ouvrir une cinquantaine de boosters, ça a duré... pfff c’était interminable. Damian Penaud c’est jeux vidéo, cartes Pokémon, quand même un peu de sport ».