Matthieu Jalibert - Romain Ntamack : Le XV de France a un problème, une légende l'a confirmé

Le forfait de Romain Ntamack et le retour au premier plan de Matthieu Jalibert lors du 6 Nations 2026, ont totalement relancé les débats. A un peu plus d’un an de la Coupe du monde, personne ne peut en effet dire qui sera le titulaire indiscutable au poste de numéro 10, avec le XV de France.
On ne parle plus que de ça. Rivaux en Top 14 avec leurs clubs de l’UBB et du Stade Toulousain, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack se sont souvent côtoyés en sélection. Le second semblait avoir pris le dessus en devenant un incontournable de Fabien Galthié, avec l’autre qui a d’ailleurs dégringolé dans la hiérarchie. Mais tout a changé en seulement quelques mois, avec les débats qui s’annoncent désormais animés.
« C’est une situation énormément positive pour la France, mais... »
Le sélectionneur du XV de France a assuré pouvoir contrôler cette concurrence et en tirer profit pour le collectif, mais certaines légendes du rugby ont quand même quelques doutes pour l'avenir. « C’est une situation énormément positive pour la France d’avoir deux joueurs de ce niveau, deux leaders à leur poste. Mais en même temps, ça peut être une situation très difficile à gérer » a expliqué Jonny Wilkinson, invité exceptionnel du Super Moscato Show ce mercredi, sur RMC.
« Pour trouver une bonne trajectoire d’équipe il faut qu’on ait une stabilité, avec les mêmes joueurs »
« On sait bien que pour trouver une bonne trajectoire d’équipe il faut qu’on ait une stabilité, avec les mêmes joueurs. Ce sont deux personnalités très compétitives, mais il n’y a qu’un seul poste et c’est difficile » a poursuivi l‘ancien international, qui a collectionné 91 sélections et marqué pas moins de 1179 points pour le XV de de la Rose. « Ce serait dommage que l’un des deux joueurs ne joue pas beaucoup, mais malheureusement la situation dans laquelle se retrouve la France. Les autres équipes aimeraient les avoir ! ».