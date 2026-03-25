Matthieu Jalibert - Romain Ntamack : Le XV de France a un problème, une légende l'a confirmé

Axel Cornic

Le forfait de Romain Ntamack et le retour au premier plan de Matthieu Jalibert lors du 6 Nations 2026, ont totalement relancé les débats. A un peu plus d’un an de la Coupe du monde, personne ne peut en effet dire qui sera le titulaire indiscutable au poste de numéro 10, avec le XV de France.

On ne parle plus que de ça. Rivaux en Top 14 avec leurs clubs de l’UBB et du Stade Toulousain, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack se sont souvent côtoyés en sélection. Le second semblait avoir pris le dessus en devenant un incontournable de Fabien Galthié, avec l’autre qui a d’ailleurs dégringolé dans la hiérarchie. Mais tout a changé en seulement quelques mois, avec les débats qui s’annoncent désormais animés.

Le XV de France sous «pression», un adversaire le clame haut et fort ! https://t.co/0fHUX8rAq4 — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« C’est une situation énormément positive pour la France, mais... » Le sélectionneur du XV de France a assuré pouvoir contrôler cette concurrence et en tirer profit pour le collectif, mais certaines légendes du rugby ont quand même quelques doutes pour l'avenir. « C’est une situation énormément positive pour la France d’avoir deux joueurs de ce niveau, deux leaders à leur poste. Mais en même temps, ça peut être une situation très difficile à gérer » a expliqué Jonny Wilkinson, invité exceptionnel du Super Moscato Show ce mercredi, sur RMC.