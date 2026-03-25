Matthieu Jalibert : La comparaison que personne n’a vu venir avec Kylian Mbappé

Axel Cornic

Souvent boudé par Fabien Galthié ces dernières années, Matthieu Jalibert a pris sa revanche à l’occasion du Tournoi des 6 Nations 2026. L’ouvreur a aligné les prestations de très haut niveau et désormais, on se demande si le XV de France pourra se passer de lui en vue de la prochaine Coupe du monde.

Il y a encore un an, peu de personnes auraient parié sur lui. Mais Matthieu Jalibert a réussi à relancer le débat au poste d’ouvreur du XV de France, avec un excellent 6 Nations 2026 en l’absence d’un Romain Ntamack blessé. Un véritable exploit, surtout quand on sait d’où il vient.

«J’aimerais qu’il revienne en équipe de France» : Didier Deschamps se fait interpeller avant la Coupe du monde ! https://t.co/6GvKz6irBz — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Jalibert, le retour qui force le respect Depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié en 2020, l’ouvreur de l’UBB a en effet plusieurs fois été essayé, mais l’option a rapidement été abandonnée pour finalement installer son homologue du Stade Toulousain. Depuis, il n’a été au mieux qu’une doublure de Ntamack, même si la blessure au genou de ce dernier lui avait permis de disputer la Coupe du monde 2023 dans un rôle de titulaire. Le désamour a atteint son pic lors de la tournée de novembre 2024, lorsque Jalibert a demandé à quitter le rassemblement du XV de France à la suite de désaccords avec son sélectionneur.