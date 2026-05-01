L'UBB minée par les suspensions : Encore deux nouveaux coups durs ?

Axel Cornic

Après avoir éliminé le Stade Toulousain en quart de finale, l’Union Bordeaux-Bègles espèrent décrocher son ticket pour une deuxième finale consécutive en Champons Cup. Matthieu Jalibert sont favoris pour le moment, mais leur cote pourrait bien baisser d’ici les prochains jours, puisque les mauvaises nouvelles pourraient devenir de plus en plus nombreuses.

La saison dernière, l’UBB remportait le premier titre de sa très courte histoire, avec la victoire en finale de la Champions Cup contre Northampton. Mais les Bordelo-bèglais pourraient déjà ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès, puisqu’ils se retrouvent dans le dernier carré de la compétition et sont candidats à leur propre succession.

L’UBB sans Big Ben et Coleman ? Pour cela, il faudra d’abord battre Bath en demi-finale et ça ne s’annonce pas si simple. Les Anglais sont sur une excellente lancée et ils peuvent compter sur quelques atouts de taille avec le fantasque ouvreur Finn Russell, l’ailier supersonique Henry Arundell, la révélation Alfie Barbeary ou encore Guy Pepper, la nouvelle pépite du XV de la Rose. Et du côté de Bordeaux, on n’est pas vraiment certains de pouvoir aligner la grande équipe ! D’après les informations de Sud Ouest, Ben Tameifuna et Adam Coleman, incontournables dans les succès de l’UBB cette saison, seraient incertains pour cette demi-finale de Champions Cup.