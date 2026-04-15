Louis Bielle-Biarrey s’avoue vaincu face à Dupont et Jalibert (et la raison va vous étonner)

Axel Cornic

Déjà considéré comme l’un des jeunes talents à suivre, Louis Bielle-Biarrey est devenu la nouvelle star du rugby français, avec des prestations de très haut niveau avec le XV de France lors du 6 Nations 2026. Mais dans certains domaines, l’ailier de l’UBB semble encore un peu en retrait de ses coéquipiers Matthieu Jalibert et Antoine Dupont.

Avec l’absence d’Antoine Dupont après sa grave blessure au genou, le rugby français a dû se trouver une nouvelle vedette. Les candidats étaient nombreux, mais finalement Louis Bielle-Biarrey s’est imposé à une vitesse fulgurante, un peu comme sur le terrain. Et le phénomène ne fait que commencer, puisque l’international tricolore n’a que 22 ans.

Romain Ntamack a signé un nouveau contrat… et ce n’est pas avec le Stade Toulousain https://t.co/ANngxvrDB0 — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Qui porte mieux les fringues ?! Bon je dirais Antoine et Matthieu » Preuve de sa popularité grandissante, il commence à accorder de plus en plus d’entretiens à des médias hors rugby, comme avec GQ. Des sujets divers sont abordés dans cet échange avec le magazine de mode et de culture, notamment son rapport au style. Et dans ce domaine, il semble encore avoir à apprendre de ses aînés Matthieu Jalibert et Antoine Dupont. « Qui porte mieux les fringues ?! Bon je dirais Antoine (Dupont) et Matthieu (Jalibert). Après, venant de moi, je ne sais pas si c’est un compliment ou pas ! (Rires) » a confié l’ailier de l’UBB et du XV de France.