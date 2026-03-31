La nouvelle pépite du XV de France a failli tout perdre, «j’aurais pu finir unijambiste»

Axel Cornic

Si tous les yeux étaient tournés vers Louis Bielle-Biarrey, qui a totalement explosé lors du dernier Tournoi des 6 Nations, on a pu voir d’autres pépites pointer le bout de leur nez avec le XV de France. Le symbole d’un vivier de talents presque illimités, dans lequel Fabien Galthié peut piocher en vue de la Coupe du monde 2027.

Tous les pays du monde rêvent d’avoir le même vivier de talents que la France. Depuis quelques années, les générations dorées se succèdent avec Antoine Dupont et Romain Ntamack évidement, mais également Yoram Moefana, Nicolas Depoortère et Louis Bielle-Biarrey. Le dernier crack n’est autre que Kalvin Gourgues, qui commence à se faire une petite place au sein du XV de France.

XV de France - Un malaise entre deux joueurs ? Antoine Dupont réagit, «on le sait...» https://t.co/yDAAMGVtBm — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« Si la première fois, le caillot avait vraiment bouché entièrement mon artère, c'était fini pour ma jambe gauche » Le trois-quart centre est l'une des nouvelles attractions du Top 14 et ça ne fait que commencer, puisqu’il collectionne les prestations de haut niveau avec le Stade Toulousain. Une belle revanche contre la vie, puisque sa carrière aurait très bien pu basculer à cause de problèmes au niveau du mollet, avec un caillot de sang dans l’artère poplitée qui l’a contraint à passer par la case opération. « Mes parents ont eu bien plus peur que moi, surtout quand on m'a annoncé qu'à quelques jours près, j'aurais pu finir unijambiste. Si la première fois, le caillot avait vraiment bouché entièrement mon artère, c'était fini pour ma jambe gauche » avait confié Kalvin Gourgues, dans un entretien accordé à L’Equipe en octobre 2025.