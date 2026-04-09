«Il ne faut pas plaisanter» : Antoine Dupont répond à une star du XV de France !

Axel Cornic

A quelques jours du quart de finale de Champions Cup face à l’Union Bordeaux-Bègles, Antoine Dupont s’est présenté face aux journalistes lors de la conférence de presse organisée ce jeudi. Et entre deux questions sur ce choc attendu par toute la planète rugby, le capitane du Stade Toulousain a été invité à répondre à une petite polémique naissante.

Depuis quelques années, les instances du rugby font un gros travail pour régler au maximum les risques encourus par les joueurs, surtout au niveau mental. Car que ce soit en amateur ou en professionnel, les commotions cérébrales sont nombreuses et parfois elles peuvent avoir des répercussions catastrophiques, comme on a pu le voir avec certains grands noms de ce sport.

Matthieu Jalibert ou Romain Ntamack : La solution au problème donnée par le Stade Toulousain https://t.co/SIFT6g52pT — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Il faut faire exprès d’être cata » La discussion autour de ce sujet très sensible a pris une nouvelle tournure tout récemment, avec des sorties à priori assez anodines de Sacha Valleau ainsi que de Gaël Fickou dans le podcast Rugby Confidential. Le premier, ancien international français à 7 ainsi qu’ancien de Pro D2 et de Top 14, a en effet expliqué que les joueurs ont tendance à fausser les tests commotions passés en début de saison. Le but est simple, établir un niveau assez bas sur la question de protocole, pour ne pas être inquiété en cas de véritable commotions plus tard dans la saison. « Il faut faire exprès d’être cata » a confirmé Fickou, avant d’ajouter : « C’est les mauvais côtés du rugby ».