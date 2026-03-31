Antoine Dupont menacé par sa doublure au Stade Toulousain ? «Au début on ne donnait pas cher de sa peau...»

Axel Cornic

Après un retour fracassant avec le XV de France lors du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a connu quelques moments délicats. Cela a notamment été le cas face à l’Ecosse (50-40), où on a peut-être vu la pire prestation du demi de mêlée sous le maillot tricolore. Et c’est suffisant pour remettre en question son rôle au Stade Toulousain...

Depuis quelques années, les gros clubs de Top 14 ont construit des effectifs toujours plus fournis, pour faire notamment face aux fameuses périodes de doublons. Le maître en la matière n’est autre que le Stade Toulousain, qui même sans ses internationaux peut aligner plusieurs joueurs de très haut niveau. Et c’est le cas au poste de demi de mêlée, où Paul Graou s’affirme grâce notamment aux nombreuses absences d’Antoine Dupont depuis sa grave blessure au genou en mars 2025.

Quand Thomas Ramos se faisait virer du XV de France, «on a eu un différend» https://t.co/c4VEkxQMbs — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« Je pense que manière très intelligente, Ugo Mola et son staff vont discuter avec Dupont » Cela a une nouvelle fois été le cas lors de la 20e journée du Top 14, puisqu’il était titulaire à la pace d’un Dupont qui a démarré sur le banc. Et certains commencent même à se demander si Graou ne devrait pas être une nouvelle fois aligné d’entrée, pour le huitième de finale de Champions Cup du 4 avril prochain, contre Bristol. « Tout dépend des discussions en interne. Je pense que manière très intelligente, Ugo Mola et son staff vont discuter avec Antoine Dupont et voir son niveau de fraicheur et d’implication. Mais ce qui est sûr, c’est qu’au Stade Toulousain il y a d’autres individualités » a estimé Maxime Mermoz, dans le podcast ICI c’est le Stade sur France Bleu.