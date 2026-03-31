XV de France - Un malaise entre deux joueurs ? Antoine Dupont réagit, «on le sait...»

Pierrick Levallet

Au XV de France, les places sont chères. Une certaine concurrence s’est installée à certains postes dans l’effectif de Fabien Galthié, ce qui peut provoquer des malaises dans le vestiaire. Antoine Dupont s’est d’ailleurs livré sur le sujet, et a confirmé qui certains pouvaient se sentir frustrés par les choix du sélectionneur.

Les places sont chères au XV de France. Fabien Galthié peut compter sur une génération de talents, ce qui lui permet de pouvoir miser sur plusieurs options à certains postes. La concurrence se veut donc parfois rude sur le terrain, et cela peut provoquer des malaises dans le vestiaire. Antoine Dupont a d’ailleurs confirmé qu’une certaine frustration pourrait s’installer, notamment entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert.

Antoine Dupont : La très belle déclaration qui a fait polémique ! https://t.co/SWIQu7mjjC — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Une concurrence au XV de France suscite le débat Les joueurs du Stade toulousain et de l’UBB postulent pour le poste de demi d’ouverture au XV de France. Matthieu Jalibert avait d’ailleurs pu profiter de la blessure de Romain Ntamack pour s’illustrer lors du Tournoi des 6 Nations. Cela a d’ailleurs suscité un certain débat à ce poste en vue de la Coupe du monde 2027. Antoine Dupont a été interrogé sur le sujet, et n’a pas manqué de répondre.