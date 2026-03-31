XV de France - Un malaise entre deux joueurs ? Antoine Dupont réagit, «on le sait...»

Au XV de France, les places sont chères. Une certaine concurrence s’est installée à certains postes dans l’effectif de Fabien Galthié, ce qui peut provoquer des malaises dans le vestiaire. Antoine Dupont s’est d’ailleurs livré sur le sujet, et a confirmé qui certains pouvaient se sentir frustrés par les choix du sélectionneur.
Les places sont chères au XV de France. Fabien Galthié peut compter sur une génération de talents, ce qui lui permet de pouvoir miser sur plusieurs options à certains postes. La concurrence se veut donc parfois rude sur le terrain, et cela peut provoquer des malaises dans le vestiaire. Antoine Dupont a d’ailleurs confirmé qu’une certaine frustration pourrait s’installer, notamment entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert.
Une concurrence au XV de France suscite le débat
Les joueurs du Stade toulousain et de l’UBB postulent pour le poste de demi d’ouverture au XV de France. Matthieu Jalibert avait d’ailleurs pu profiter de la blessure de Romain Ntamack pour s’illustrer lors du Tournoi des 6 Nations. Cela a d’ailleurs suscité un certain débat à ce poste en vue de la Coupe du monde 2027. Antoine Dupont a été interrogé sur le sujet, et n’a pas manqué de répondre.
«Il y a toujours des mecs frustrés quand ils ne jouent pas»
« Ça, c'est toute la complexité du manager. Il faut qu'il arrive à exploiter au maximum le potentiel de chacun, mais que l'ambition et l'ego de chacun ne dépassent jamais celui du collectif. C'est toute la complexité de faire marcher une équipe ensemble et ce n'est pas toujours évident. On le sait : il y a toujours des mecs frustrés quand ils ne jouent pas. Il y a toujours des choix qui peuvent paraître subjectifs de la part des staffs, mais il faut arriver à garder cet objectif commun, collectif, qui fait qu'à la fin, tout le monde soulève le trophée et est fier de l'avoir fait ensemble » a confié le demi de mêlée du Stade toulousain dans un entretien accordé à L’Equipe.