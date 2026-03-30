«C’est compliqué» : Matthieu Jalibert annonce un problème au XV de France (et c’est inquiétant)

Il y a quelques jours maintenant, le XV de France a réussi à conserver son titre au Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié ont su faire preuve d’efficacité sur le plan offensif. Mais Matthieu Jalibert s’est permis de relever un problème à corriger au sein de la sélection tricolore d’ici la Coupe du monde 2027.
Le XV de France a su défendre son titre cette année dans le Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié ont été sacrés une seconde fois consécutive après la victoire contre l’Angleterre à la dernière minute. Dans le secteur offensif notamment, la sélection tricolore a su se montrer particulièrement efficace. Matthieu Jalibert a néanmoins pointé du doigt un problème plutôt inquiétant à corriger d’ici la Coupe du monde 2027.
«Ça reste un point qu’on va devoir gommer»
« La défense et la discipline ? Je pense que les trois premiers matchs ont montré énormément de cohérence dans ces secteurs-là. Sur les deux derniers, on a été en difficulté, notamment sur notre défense, où on a trop rarement réussi à arrêter le momentum. On prend des vagues, des vagues, des vagues, et au bout d’un moment, ils finissent dans l’en-but. Ça reste un point qu’on va devoir gommer pour les prochaines échéances, parce que prendre autant de points, c’est compliqué, même si on a eu une attaque redoutable » a confié le demi d’ouverture de l’UBB dans des propos rapportés par Rugbyrama.
Une catastrophe attend le XV de France à la Coupe du monde ?
Il faut dire que sur les deux dernières rencontres du Tournoi des 6 Nations, contre l’Angleterre et l’Ecosse, le XV de France a encaissé un total de 96 points. A la Coupe du monde, le niveau des adversaires sera très certainement plus relevé. Alors si ce problème défensif n’est pas rapidement corrigé, les hommes de Fabien Galthié pourraient bien courir tout droit vers la catastrophe lors du Mondial en Australie. Le XV de France est prévenu.