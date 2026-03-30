«C’est compliqué» : Matthieu Jalibert annonce un problème au XV de France (et c’est inquiétant)

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours maintenant, le XV de France a réussi à conserver son titre au Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié ont su faire preuve d’efficacité sur le plan offensif. Mais Matthieu Jalibert s’est permis de relever un problème à corriger au sein de la sélection tricolore d’ici la Coupe du monde 2027.

Le XV de France a su défendre son titre cette année dans le Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié ont été sacrés une seconde fois consécutive après la victoire contre l’Angleterre à la dernière minute. Dans le secteur offensif notamment, la sélection tricolore a su se montrer particulièrement efficace. Matthieu Jalibert a néanmoins pointé du doigt un problème plutôt inquiétant à corriger d’ici la Coupe du monde 2027.

Matthieu Jalibert et Romain Ntamack : Une «malédiction» frappe le XV de France ? https://t.co/9z9smgPwKk — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

«Ça reste un point qu’on va devoir gommer» « La défense et la discipline ? Je pense que les trois premiers matchs ont montré énormément de cohérence dans ces secteurs-là. Sur les deux derniers, on a été en difficulté, notamment sur notre défense, où on a trop rarement réussi à arrêter le momentum. On prend des vagues, des vagues, des vagues, et au bout d’un moment, ils finissent dans l’en-but. Ça reste un point qu’on va devoir gommer pour les prochaines échéances, parce que prendre autant de points, c’est compliqué, même si on a eu une attaque redoutable » a confié le demi d’ouverture de l’UBB dans des propos rapportés par Rugbyrama.