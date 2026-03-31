Antoine Dupont : La star qui a réussi à le faire craquer, «c'était incroyable !»

Axel Cornic

A 29 ans, Antoine Dupont est devenu une légende du rugby, mais également l’un des sportifs les plus aimés des Français avec notamment son rôle de capitaine du XV de France. Mais même les plus grands ont des idoles et le rugbyman ne fait pas exception, puisque comme des nombreuses personnes de sa génération il a vibré devant une autre légende.

A 29 ans, Antoine Dupont est devenu une légende du rugby, mais également l’un des sportifs les plus aimés des Français avec notamment son rôle de capitaine du XV de France. Mais même les plus grands ont des idoles et le rugbyman ne fait pas exception, puisque comme des nombreuses personnes de sa génération il a vibré devant une autre légende.

«C’est compliqué» : Matthieu Jalibert annonce un problème au XV de France (et c’est inquiétant) https://t.co/DpFeXu1ofK — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Il est réel, on peut le toucher » Et c’est notamment le cas d’un sportif admiré par la France entière, qui n’est autre que Zinedine Zidane. Les deux hommes se sont plusieurs fois rencontrés, mais la première fois Antoine Dupont a ressenti quelque chose de très spécial. « Il est réel, on peut le toucher. Ça fait bizarre de le voir en vrai » avait plaisanté le rugbyman, lors d’une interview croisée réalisée en 2023 par Brut. « Il est l'une de mes idoles, comme 99 % des Français. J'ai crié devant ses exploits quand j'étais petit, surtout lors de la Coupe du monde 2006. C'était incroyable ! ».