Antoine Dupont : La star qui a réussi à le faire craquer, «c'était incroyable !»

A 29 ans, Antoine Dupont est devenu une légende du rugby, mais également l’un des sportifs les plus aimés des Français avec notamment son rôle de capitaine du XV de France. Mais même les plus grands ont des idoles et le rugbyman ne fait pas exception, puisque comme des nombreuses personnes de sa génération il a vibré devant une autre légende.
A 29 ans, Antoine Dupont est devenu une légende du rugby, mais également l’un des sportifs les plus aimés des Français avec notamment son rôle de capitaine du XV de France. Mais même les plus grands ont des idoles et le rugbyman ne fait pas exception, puisque comme des nombreuses personnes de sa génération il a vibré devant une autre légende.
« Il est réel, on peut le toucher »
Et c’est notamment le cas d’un sportif admiré par la France entière, qui n’est autre que Zinedine Zidane. Les deux hommes se sont plusieurs fois rencontrés, mais la première fois Antoine Dupont a ressenti quelque chose de très spécial. « Il est réel, on peut le toucher. Ça fait bizarre de le voir en vrai » avait plaisanté le rugbyman, lors d’une interview croisée réalisée en 2023 par Brut. « Il est l'une de mes idoles, comme 99 % des Français. J'ai crié devant ses exploits quand j'étais petit, surtout lors de la Coupe du monde 2006. C'était incroyable ! ».
Zidane se voit un peu en Dupont
Mais ne pensez pas que le Champion du monde 1998 est resté insensible. Car lui aussi a fait part de son admiration pour son tout jeune compatriote et même s’ils ne font pas le même sport, il a expliqué avoir trouvé quelques ressemblances. « Il fait vraiment les choses avec beaucoup d'assurance et ça se sent. À son âge, il a beaucoup de sérénité, c'est un meneur, il donne un peu le tempo » avait expliqué Zinedine Zidane, lors de cette même interview. « C'est la première fois que je le vois, et je me vois un petit peu en lui. Un peu timide, calme, tranquille... ».