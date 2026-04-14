Antoine Dupont est devenu une célébrité : C’est un problème pour le Stade Toulousain ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Considéré comme l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur joueur de rugby, Antoine Dupont est forcément très attendu à chacune de ses sorties. Problème, en ce moment, le demi de mêlée du Stade Toulousain traverse une période de moins bien et on a encore pu voir ça lors de la défaite face à l’UBB. Mais comment expliquer ce coup de mou de Dupont ? La réponse pourrait ne pas être sportive et concerner sa nouvelle célébrité. Explications.

Comme la saison dernière, le Stade Toulousain a buté sur l’UBB et a été éliminé en quart de finale de la Champions Cup. Il n’y aura donc pas de sacré européen pour Antoine Dupont et ses coéquipiers en 2026. Face aux Bordelais, le demi de mêlée n’a pas d’ailleurs pas réussi à trouver la solution. Cela fait même un moment que Dupont a du mal. Un passage à vide qui ne passe clairement pas inaperçu et forcément, des explications sont recherchées pour justifier cette situation.

Ligue 1 : Cette grande première qui va concerner… Antoine Dupont et Romain Ntamack ! https://t.co/dITrYj2nWw — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Un petit peu normal qu’il tarde un peu à retrouver son niveau » Ce mardi, au micro du Super Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco s’est confié sur le cas Antoine Dupont et ses performances en deçà en ce moment. L’ancien joueur de l’OM a alors expliqué dans un premier temps : « Il revient de blessure, c’est un petit peu normal qu’il tarde un peu à retrouver son niveau. Et attention, quand tu es considéré comme le meilleur joueur du monde, tout le monde étudie ton jeu, il y a même l’arme anti Dupont parce que tu penses qu’en arrivant à verrouiller peut-être la moitié du match et donc les matchs deviennent plus compliqués pour lui. C’était peut-être le cas avant aussi mais plus tu es considéré comme le meilleur plus les mecs en face trouvent l’arme pour te contenir ».