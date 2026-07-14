Antoine Dupont a tout changé pour lui : Le XV de France reçoit un avertissement !

Axel Cornic

Après la Nouvelle-Zélande et l’Australie, le XV de France se prépare pour son troisième et dernier match de cette première partie du Nations Championship. Ce sera à Tokyo face au Japon, et s’il sera physiquement absent, l’ombre d’Antoine Dupont plane déjà sur cette rencontre.

On pensait tous pouvoir le revoir avec le XV de France, à l’occasion du Nations Championship. Il faut en effet remonter à 2017 pour retrouver une présence d’Antoine Dupont pour les matchs estivaux des Bleus. Mais l’attente continuera, puisque le demi de mêlée de 29 ans a été contraint de déclarer forfait à cause d’une blessure au mollet.

« Bosser aux côtés d'un joueur tel qu'Antoine Dupont lui a ouvert des horizons » S’il ne sera pas sur la pelouse du Stade National de Tokyo ce samedi, on retrouvera tout de même un joueur à qui il a beaucoup appris. C’est Naoto Saito, qui a évolué plusieurs années au Stade Toulousain aux côtés d’Antoine Dupont. « C'est comme s'il avait quitté le lycée pour aller dans la meilleure université et y étudier pendant quatre ans pour obtenir un master. Aujourd'hui, Naoto est en route pour son doctorat. Bosser aux côtés d'un joueur tel qu'Antoine Dupont lui a ouvert des horizons, fait comprendre quelle dimension il pouvait atteindre » a expliqué Eddie Jones, le sélectionneur du Japon.