Tennis

Tennis : La déclaration émouvante de Serena Williams après son élimination à Wimbledon !

Publié le 1 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Après seulement une petite rencontre qui n’est pas allée à son terme, Serena Williams a dû quitter Wimbledon. Touchée à la jambe, l’Américaine a dû abandonner. Sur ses réseaux sociaux, elle n’a pas pu cacher sa tristesse.

A 39 ans, l’aventure de Serena Williams sur les cours anglais a peut-être connu ses derniers rebondissements. Pour son entrée en lice à Wimbledon, l’Américaine a dû déclarer forfait après une blessure à la jambe. Une déception immense pour celle qui a gagné sept fois le tournoi du Grand Chelem britannique en simple. Sachant que Serena Williams est désormais plus proche de la fin que du début de sa carrière, ce Wimbledon était peut-être le dernier.

« J'ai eu le cœur brisé de devoir abandonner »