Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux brûlants dossiers bientôt bouclés ?

Publié le 25 mai 2022 à 12h00 par La rédaction

Annoncés depuis des semaines dans le viseur du FC Barcelone, les deux défenseurs de Chelsea Marcos Alonso et César Azpilicueta devraient enfin pouvoir négocier leur départ du club londonien.

Pour le premier mercato estival depuis le retour de Joan Laporta à la présidence du club, le FC Barcelone va vouloir frapper fort sur le marché des transferts. Les blaugranas souhaitent renouveler leur secteur défensif, en se débarrassant notamment des Français Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Parmi les profils visés pour renforcer l’effectif, ceux de Marcos Alonso (31 ans) et César Azpilicueta (32 ans), respectivement latéral gauche et latéral droit de Chelsea. Si ces deux dossiers trainaient depuis plusieurs semaines, ils devraient s’accélérer dans les prochains jours.

Négociations avec Chelsea dès vendredi

Selon Mundo Deportivo , Marcos Alonso et César Azpilicueta, qui souhaitent tous les deux rejoindre les rangs barcelonais, pourront officiellement négocier leur départ avec Chelsea à partir de ce vendredi. Les pourparlers étaient jusqu’à présent gelés en raison des sanctions du gouvernement britannique à l’encontre des Blues et du processus de vente du club anglais. Maintenant que la vente est scellée, les transferts des deux internationaux espagnols au Barça devraient très prochainement se finaliser !