Verstappen rejoint par Hamilton, la fronde monte en Formule 1

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De nombreux pilotes ne voient pas d’un bon œil la nouvelle réglementation technique en Formule 1. C’est le cas de Max Verstappen, le plus véhément concernant ce changement, mais également Lewis Hamilton ou encore Carlos Sainz, qui regrettent le manque d’écoute des pilotes par la FIA.

S’il est peut-être le plus critique, Max Vestappen n’est pas le seul à se plaindre de la nouvelle réglementation entrée en vigueur en Formule 1. À chaque course, plusieurs pilotes pointent du doigt les changements instaurés pour cette nouvelle saison. Après le Grand Prix du Japon, Lewis Hamilton a interpellé la FIA, espérant que les protagonistes de la discipline auront leur mot à dire alors que des réunions sont prévues dans les prochains jours sur le sujet.

F1 : «C'est contre-nature», la nouvelle sortie de Max Verstappen qui va faire parler ! https://t.co/fWmhDWZ2gm — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Nous n’avons aucun pouvoir » « Les pilotes n’ont pas leur mot à dire. Nous n’avons aucun pouvoir. Nous ne faisons pas partie du comité ; nous n’avons aucun droit de vote », a regretté Lewis Hamilton, rapporté par Nextgen-Auto. Un point de vue partagé par Carlos Sainz, au moment de revenir sur l’accident impliquant Oliver Bearman au Japon à cause d’un différentiel de vitesse avec l’Alpine de Franco Colapinto. « C’est le problème quand on écoute seulement les équipes : elles vont penser que le spectacle est correct, peut-être parce qu’elles prennent du plaisir à le regarder à la télévision. Mais du point de vue des pilotes, la réalité est bien différente », a confié l’Espagnol.