Verstappen rejoint par Hamilton, la fronde monte en Formule 1

De nombreux pilotes ne voient pas d’un bon œil la nouvelle réglementation technique en Formule 1. C’est le cas de Max Verstappen, le plus véhément concernant ce changement, mais également Lewis Hamilton ou encore Carlos Sainz, qui regrettent le manque d’écoute des pilotes par la FIA.
S’il est peut-être le plus critique, Max Vestappen n’est pas le seul à se plaindre de la nouvelle réglementation entrée en vigueur en Formule 1. À chaque course, plusieurs pilotes pointent du doigt les changements instaurés pour cette nouvelle saison. Après le Grand Prix du Japon, Lewis Hamilton a interpellé la FIA, espérant que les protagonistes de la discipline auront leur mot à dire alors que des réunions sont prévues dans les prochains jours sur le sujet.
« Nous n’avons aucun pouvoir »
« Les pilotes n’ont pas leur mot à dire. Nous n’avons aucun pouvoir. Nous ne faisons pas partie du comité ; nous n’avons aucun droit de vote », a regretté Lewis Hamilton, rapporté par Nextgen-Auto. Un point de vue partagé par Carlos Sainz, au moment de revenir sur l’accident impliquant Oliver Bearman au Japon à cause d’un différentiel de vitesse avec l’Alpine de Franco Colapinto. « C’est le problème quand on écoute seulement les équipes : elles vont penser que le spectacle est correct, peut-être parce qu’elles prennent du plaisir à le regarder à la télévision. Mais du point de vue des pilotes, la réalité est bien différente », a confié l’Espagnol.
« Il n’existe aucune catégorie au monde avec de tels écarts »
« Quand vous vous battez en piste et que vous réalisez qu’il peut y avoir 50 km/h d’écart de vitesse, ce n’est tout simplement pas de la course. Il n’existe aucune catégorie au monde avec de tels écarts, car c’est précisément dans ces situations que de gros accidents peuvent survenir : cela vous surprend, vous défendez tardivement, et cela vous percute... ou la voiture derrière, a ajouté Carlos Sainz. J’espère vraiment qu’ils vont nous écouter et se concentrer sur les retours que nous leur avons fournis, plutôt que d’écouter uniquement les équipes. J’espère qu’ils mettront en place un plan pour Miami afin d’améliorer la situation, ainsi qu’un plan à moyen terme pour continuer à faire évoluer cette réglementation. Même si tout ne peut pas être amélioré pour Miami, il faut déjà franchir une étape là-bas, puis une plus grande plus tard, que ce soit l’an prochain ou plus tard dans la saison ».