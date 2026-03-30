Lewis Hamilton et Kim Kardashian à Paris : Le nouveau rendez-vous romantique qui fuite dans la presse !

Pierrick Levallet

S’il est visiblement revenu en forme en F1 avec Ferrari, Lewis Hamilton fait surtout parler de lui pour sa vie sentimentale en ce moment. Le septuple champion du monde aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras d’une certaine Kim Kardashian. Les deux stars se seraient d’ailleurs offert un nouveau rendez-vous romantique à Paris récemment.

Depuis le début de saison, Lewis Hamilton affiche une forme retrouvée en F1. S’il a terminé sixième du Grand Prix du Japon, le septuple champion du monde s’est illustré par un podium en Chine et une quatrième position en Australie. Mais ces derniers temps, le Britannique fait surtout parler de lui pour sa vie sentimentale. Plutôt discret à cet égard depuis sa rupture avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015, le pilote de Ferrari aurait enfin retrouvé l’amour.

F1 : «Verstappen va partir», Lewis Hamilton est le prochain sur la liste ? https://t.co/CLPNxTMVVp — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Lewis Hamilton - Kim Kardashian, le couple le plus en vue du début d'année 2026 ? Lewis Hamilton se serait en effet lancé dans une relation amoureuse avec Kim Kardashian. La star de F1 et la femme d’affaires américaine ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises, comme aux Cotswolds en Angleterre, à Paris, en Arizona aux Etats-Unis et à Tokyo au Japon. Le Britannique et la superstar de 45 ans ont également fait une apparition remarquée au Super Bowl, où ils avaient l’air complices. Un commentaire du pilote de Ferrari sous un post Instagram de Kim Kardashian n’est pas passé inaperçu non plus. Le couple se serait d’ailleurs un nouveau rendez-vous romantique dans la Ville Lumière.