«Très dangereux» : Le gros accident en F1 qui énerve Verstappen !

Ce dimanche, le Grand Prix du Japon a délivré toutes ses promesses, mais a aussi connu son lot de frayeurs. Le jeune pilote Haas Ollie Bearman a été victime d’un accident spectaculaire sur le circuit de Suzuka. Si le Britannique est indemne, certains pilotes comme Max Verstappen n’ont pas hésité à pousser un coup de gueule à l’encontre de la FIA à ce sujet. Explications.
Un accident spectaculaire. Ayant voulu dépasser Franco Colapinto ce dimanche à l’occasion du Grand Prix du Japon, le jeune Oliver Bearman a été surpris du manque de vitesse de l’Argentin, et a terminé sa sortie de piste en fracassant sa voiture contre les bordures de piste. De Carlos Sainz (Williams) à Max Verstappen (Red Bull), certains pilotes ont pesté contre la FIA après ce crash. « Ici, on a eu de la chance qu'il y ait eue des échappatoires. Imaginez la même chose à Bakou, Singapour ou Las Vegas ? Avec les vitesses qu'on atteint et la proximité des murs... En tant que GPDA (le syndicat des pilotes), on a prévenu la FIA que ces incidents allaient arriver », a ainsi expliqué le directeur du syndicat des pilotes Carlos Sainz dans des propos relayés par Next-Gen Auto, avant d’être rejoint par Max Verstappen.
« Cela peut être très dangereux »
« C’est exactement ce qui arrive avec ces situations : un pilote se retrouve complètement sans puissance, tandis que celui derrière utilise toute l’énergie disponible. Il peut y avoir très souvent 50 à 60 km/h de différence, c’est vraiment énorme. Là on m’a dit que c’était encore plus, pas loin de 100 ! J’ai eu quelques moments comme ça, mais j’ai dépassé avec un boost très important, et j’étais déjà engagé d’un côté. Cela peut être très dangereux », affirme de son côté le Néerlandais, qui réclame des changements.
« Si tout tourne autour de la sécurité, alors c’est facile de corriger ces choses »
« On a l’impression que c’est un mouvement au freinage ou un changement de direction, mais cela arrive aussi avec ces accélérations très rapides, et cela peut provoquer un gros accident. Si tout tourne autour de la sécurité, alors c’est facile de corriger ces choses. On peut utiliser l’argument de la sécurité pour beaucoup de sujets, donc peut-être qu’il faut l’utiliser ici pour enfin faire des changements », conclut le quadruple champion du monde.