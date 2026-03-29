«Très dangereux» : Le gros accident en F1 qui énerve Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le Grand Prix du Japon a délivré toutes ses promesses, mais a aussi connu son lot de frayeurs. Le jeune pilote Haas Ollie Bearman a été victime d’un accident spectaculaire sur le circuit de Suzuka. Si le Britannique est indemne, certains pilotes comme Max Verstappen n’ont pas hésité à pousser un coup de gueule à l’encontre de la FIA à ce sujet. Explications.

Un accident spectaculaire. Ayant voulu dépasser Franco Colapinto ce dimanche à l’occasion du Grand Prix du Japon, le jeune Oliver Bearman a été surpris du manque de vitesse de l’Argentin, et a terminé sa sortie de piste en fracassant sa voiture contre les bordures de piste. De Carlos Sainz (Williams) à Max Verstappen (Red Bull), certains pilotes ont pesté contre la FIA après ce crash. « Ici, on a eu de la chance qu'il y ait eue des échappatoires. Imaginez la même chose à Bakou, Singapour ou Las Vegas ? Avec les vitesses qu'on atteint et la proximité des murs... En tant que GPDA (le syndicat des pilotes), on a prévenu la FIA que ces incidents allaient arriver », a ainsi expliqué le directeur du syndicat des pilotes Carlos Sainz dans des propos relayés par Next-Gen Auto, avant d’être rejoint par Max Verstappen.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

« Cela peut être très dangereux » « C’est exactement ce qui arrive avec ces situations : un pilote se retrouve complètement sans puissance, tandis que celui derrière utilise toute l’énergie disponible. Il peut y avoir très souvent 50 à 60 km/h de différence, c’est vraiment énorme. Là on m’a dit que c’était encore plus, pas loin de 100 ! J’ai eu quelques moments comme ça, mais j’ai dépassé avec un boost très important, et j’étais déjà engagé d’un côté. Cela peut être très dangereux », affirme de son côté le Néerlandais, qui réclame des changements.