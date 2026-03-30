Formule 1 : Verstappen avec Mercedes ? Cette annonce qui ne laisse pas de place au doute !

Ayant terminé huitième du Grand Prix du Japon ce dimanche, Max Verstappen continue de nager en plein calvaire cette saison. Alors que certaines rumeurs évoquent même un potentiel départ de la Formule 1 à la fin de la saison, Mercedes pourrait-elle « sauver » le soldat Verstappen en le recrutant ? La réponse est tombée dans la journée. Explications.
De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? En grande difficulté sur ce début de saison, le quadruple champion du monde semble surtout en perte de plaisir à cause des nouvelles réglementations. Samedi au Japon, le Néerlandais a une fois de plus tiré la sonnette d’alarme.
Verstappen prêt à tout plaquer ?
« Quand je suis dans la voiture, je donne toujours tout ce que j'ai. Mais oui, vu la situation actuelle - pas seulement la voiture, mais tout ce que j'ai déjà dit à propos de la Formule 1 -, pour l'instant, ce n'est pas amusant pour moi. Et pour les autres non plus. Mais quand on est loin de chez soi pendant si longtemps, 22 courses au final, il faut faire quelque chose qui nous plaît dans la vie. Je pense que cela s'applique à tous les sportifs. Si vous demandez aux gens 'Comment faites-vous pour maximiser vos performances ?', la réponse commence par le plaisir. Si vous n'y prenez pas de plaisir, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même », confiait ainsi Max Verstppen. Directeur de Mercedes, Toto Wolff a été amené à réagir à un possible départ du pilote Red Bull, qui envisagerait de quitter la Formule 1 selon De Telegraaf.
« Nous sommes satisfaits de nos deux pilotes et nous ne prévoyons aucun changement »
« Max est quelqu’un d’émotif. Pour lui, le plus important est le plaisir de pilotage. Je peux facilement imaginer que ce ne soit pas le cas actuellement. Ce serait dommage de perdre Max en Formule 1. Mais la Formule 1 est en train de changer et elle devient de la pure course, et c’est très excitant de voir quelqu’un récolter de l’énergie et quelqu’un d’autre la déployer. C’est aussi une science de la course à développer. Et c’est dans les mains du pilote. Mais peut-être Max et d’autres préféraient les règles de l’an dernier, où on n’avait pas vu un seul dépassement ici ou presque », a ainsi confié Toto Wolff, avant qu’un journaliste lui demande si Verstappen pouvait potentiellement signer chez Mercedes en 2027 afin de se relancer. « Nous sommes satisfaits de nos deux pilotes et nous ne prévoyons aucun changement », a répondu l’Autrichien.