Formule 1 : Verstappen avec Mercedes ? Cette annonce qui ne laisse pas de place au doute !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant terminé huitième du Grand Prix du Japon ce dimanche, Max Verstappen continue de nager en plein calvaire cette saison. Alors que certaines rumeurs évoquent même un potentiel départ de la Formule 1 à la fin de la saison, Mercedes pourrait-elle « sauver » le soldat Verstappen en le recrutant ? La réponse est tombée dans la journée. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? En grande difficulté sur ce début de saison, le quadruple champion du monde semble surtout en perte de plaisir à cause des nouvelles réglementations. Samedi au Japon, le Néerlandais a une fois de plus tiré la sonnette d’alarme.

🔴 Max Verstappen "envisage sérieusement" de quitter la F1 à l'issue de cette saison si la réglementation ne change pas informe @ErikvHaren ! 😳



Le Néerlandais "doute ouvertement de son avenir en Formule 1". Cependant, un départ au cours de cette saison "est exclu" mais l'idée… pic.twitter.com/IE3qrW5H45 — Tear Off (@TearOffFR) March 29, 2026

Verstappen prêt à tout plaquer ? « Quand je suis dans la voiture, je donne toujours tout ce que j'ai. Mais oui, vu la situation actuelle - pas seulement la voiture, mais tout ce que j'ai déjà dit à propos de la Formule 1 -, pour l'instant, ce n'est pas amusant pour moi. Et pour les autres non plus. Mais quand on est loin de chez soi pendant si longtemps, 22 courses au final, il faut faire quelque chose qui nous plaît dans la vie. Je pense que cela s'applique à tous les sportifs. Si vous demandez aux gens 'Comment faites-vous pour maximiser vos performances ?', la réponse commence par le plaisir. Si vous n'y prenez pas de plaisir, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même », confiait ainsi Max Verstppen. Directeur de Mercedes, Toto Wolff a été amené à réagir à un possible départ du pilote Red Bull, qui envisagerait de quitter la Formule 1 selon De Telegraaf.