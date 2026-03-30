F1 : «C'est contre-nature», la nouvelle sortie de Max Verstappen qui va faire parler !

Depuis le début de cette saison 2026, Max Verstappen ne cache pas son mécontentement face à la nouvelle réglementation en F1. Le Néerlandais a affiché plusieurs fois son point de vue à cet égard. Et le quadruple champion du monde en a rajouté une couche à ce sujet, ce qui n’annonce rien de bon pour son avenir dans la discipline.
Et si Max Verstappen quittait la F1 à l’issue de l’année 2026 ? Le Néerlandais n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette saison. Le quadruple champion du monde ne s’en est jamais caché, à l’image de son craquage après le Grand Prix de Chine où il comparait la discipline à « Mario Kart ». Le pilote de Red Bull en a d’ailleurs rajouté une couche après sa huitième position au Japon ce week-end.
«La manière de faire la course n'est pas bonne»
« Je peux facilement accepter d'être septième ou huitième. Je sais qu'on ne peut pas dominer ou être sur le podium à chaque fois. Je n'ai pas toujours gagné en F1. Le problème n'est pas celui-ci. Mais c'est d'être septième ou huitième et de ne pas apprécier toute la formule qu'il y a derrière et qui n'est pas naturelle pour un pilote de course. J'essaie de m'adapter. Mais la manière de faire la course n'est pas bonne. C'est contre-nature [pour un pilote, NDLR]. Et ce n'est pas ce que je veux » a confié Max Verstappen au micro de la BBC, dans des propos rapportés par Eurosport.
Un avenir loin de la F1 pour Max Verstappen ?
Cette sortie risque encore de faire parler dans le monde de la F1. Les propos de Max Verstappen au sujet de la nouvelle réglementation ont déjà suscité plusieurs réactions. Certains ont notamment invité le pilote de 28 ans à se concentrer sur la course plutôt que de s’agacer face à ses résultats. Max Verstappen, lui, n’exclut pas l’hypothèse d’aller explorer d’autres horizons du sport automobile si jamais la situation ne s’améliore pas au cours des prochains mois. A suivre...