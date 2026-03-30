F1 : «C'est contre-nature», la nouvelle sortie de Max Verstappen qui va faire parler !

Pierrick Levallet

Depuis le début de cette saison 2026, Max Verstappen ne cache pas son mécontentement face à la nouvelle réglementation en F1. Le Néerlandais a affiché plusieurs fois son point de vue à cet égard. Et le quadruple champion du monde en a rajouté une couche à ce sujet, ce qui n’annonce rien de bon pour son avenir dans la discipline.

Et si Max Verstappen quittait la F1 à l’issue de l’année 2026 ? Le Néerlandais n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette saison. Le quadruple champion du monde ne s’en est jamais caché, à l’image de son craquage après le Grand Prix de Chine où il comparait la discipline à « Mario Kart ». Le pilote de Red Bull en a d’ailleurs rajouté une couche après sa huitième position au Japon ce week-end.

F1 : «Verstappen va partir», Lewis Hamilton est le prochain sur la liste ? https://t.co/CLPNxTMVVp — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

«La manière de faire la course n'est pas bonne» « Je peux facilement accepter d'être septième ou huitième. Je sais qu'on ne peut pas dominer ou être sur le podium à chaque fois. Je n'ai pas toujours gagné en F1. Le problème n'est pas celui-ci. Mais c'est d'être septième ou huitième et de ne pas apprécier toute la formule qu'il y a derrière et qui n'est pas naturelle pour un pilote de course. J'essaie de m'adapter. Mais la manière de faire la course n'est pas bonne. C'est contre-nature [pour un pilote, NDLR]. Et ce n'est pas ce que je veux » a confié Max Verstappen au micro de la BBC, dans des propos rapportés par Eurosport.