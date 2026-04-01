Un arrêt de la F1… pour quelques années : Max Verstappen prêt à faire «un break» ?  

Le début de cette saison 2026 de Formule 1 n’est clairement pas simple pour Max Verstappen. La nouvelle règlementation ne profite pas au pilote Red Bull qui n’a pas caché son agacement depuis plusieurs semaines maintenant. De quoi jeter un froid sur l’avenir du Néerlandais en F1. Pourrait-on alors le voir claquer la porte prochainement ? Un scénario possible a été évoqué pour Verstappen.
Quadruple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen est en grande difficulté depuis le coup d’envoi de la saison 2026. Au Japon, lors du dernier Grand Prix, le Néerlandais a dû se contenter d’une 8ème place, sa Red Bull ne lui permettant pas pour le moment de pouvoir jouer les premiers rôles. Loin des monoplaces de tête, Verstappen s’agace et ne s’en cache pas. Il a ainsi multiplié les coups de gueule, faisant alors naitre chez certains l’idée qu’il pourrait prochainement quitter la Formule 1. Quid alors de son avenir si cela venait à arriver ?
« Pour moi, il a une possibilité, c’est faire un break »
Journaliste pour Eurosport, Stéphane Vrignaud s’est exprimé sur l’avenir de Max Verstappen. A quoi faut-il alors s’attendre pour le pilote Red Bull ? La possibilité qu’il fasse un break de quelques années a été évoquée : « Il peut se faire une année sportive à la carte comme Fernando Alonso, courir après une victoire à 500 miles d’Indianapolis, au 24h du Mans. Est-ce qu’il est capable de partir ? Moi je dirais oui. C’est un homme de conviction, il a tout gagné, il ne court plus pour l’argent même si il se vend très cher. Pour moi, il a une possibilité, c’est faire un break ».
« Ce n’est pas de retraite qu’il faudrait parler mais plutôt de break »
« Lauda a fait un break de 2 ans, Prost a fait une année sabbatique. Il peut faire un break de 2-3 ans et dire « si vous avez une Formule de réglementaire qui m’intéresse je reviens mais je me mets en réserve de la Formule 1 pour l’instant ». Il est encore assez jeune. Il n’a pas 30 ans. S'il attend 2-3 ans, il peut revenir. On a des pilotes aujourd’hui de 40 ans. Ça ne pose pas réellement un problème. Ce n’est pas de retraite qu’il faudrait parler mais plutôt de break. Et après, il peut faire ce qu’il veut », a ensuite ajouté Stéphane Vrignaud.