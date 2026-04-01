Un arrêt de la F1… pour quelques années : Max Verstappen prêt à faire «un break» ?  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le début de cette saison 2026 de Formule 1 n’est clairement pas simple pour Max Verstappen. La nouvelle règlementation ne profite pas au pilote Red Bull qui n’a pas caché son agacement depuis plusieurs semaines maintenant. De quoi jeter un froid sur l’avenir du Néerlandais en F1. Pourrait-on alors le voir claquer la porte prochainement ? Un scénario possible a été évoqué pour Verstappen.

Quadruple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen est en grande difficulté depuis le coup d’envoi de la saison 2026. Au Japon, lors du dernier Grand Prix, le Néerlandais a dû se contenter d’une 8ème place, sa Red Bull ne lui permettant pas pour le moment de pouvoir jouer les premiers rôles. Loin des monoplaces de tête, Verstappen s’agace et ne s’en cache pas. Il a ainsi multiplié les coups de gueule, faisant alors naitre chez certains l’idée qu’il pourrait prochainement quitter la Formule 1. Quid alors de son avenir si cela venait à arriver ?

Formule 1 : Inquiétude pour l’avenir de Verstappen, Red Bull fait une annonce qui va (enfin) le rassurer ? https://t.co/fdhUDovhsU — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« Pour moi, il a une possibilité, c’est faire un break » Journaliste pour Eurosport, Stéphane Vrignaud s’est exprimé sur l’avenir de Max Verstappen. A quoi faut-il alors s’attendre pour le pilote Red Bull ? La possibilité qu’il fasse un break de quelques années a été évoquée : « Il peut se faire une année sportive à la carte comme Fernando Alonso, courir après une victoire à 500 miles d’Indianapolis, au 24h du Mans. Est-ce qu’il est capable de partir ? Moi je dirais oui. C’est un homme de conviction, il a tout gagné, il ne court plus pour l’argent même si il se vend très cher. Pour moi, il a une possibilité, c’est faire un break ».