Formule 1 : Inquiétude pour l’avenir de Verstappen, Red Bull fait une annonce qui va (enfin) le rassurer ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Max Verstappen laisse traîner son spleen en ce début de saison, lui qui ne parvient pas à briller jusqu’à présent. Le Néerlandais ne cesse de critiquer la nouvelle réglementation technique en Formule 1, pas de quoi inquiéter Red Bull, confiant à l’idée de le rendre « plus heureux » en améliorant sa voiture.

Dire que Max Verstappen n’est pas fan de la nouvelle réglementation en Formule 1 est un euphémisme. Avant même le premier Grand Prix de la saison en Australie, le Néerlandais partageait son désarroi en évoquant les changements qui visent les châssis et le moteur, comparant notamment la discipline au jeu « Mario Kart ». Depuis, la star de Red Bull n’a de cesse d’en rajouter, au point que certains observateurs s’interrogent sérieusement sur la suite de son aventure en Formule 1.

F1 : «C'est contre-nature», la nouvelle sortie de Max Verstappen qui va faire parler ! https://t.co/fWmhDWZ2gm — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Un vrai malaise avec Verstappen ? « Je décorrèle ce que dit actuellement Verstappen de ses résultats, et il l’a dit lui même. Vous avez le droit de ne pas le croire, moi je le crois. C’est quelqu’un qui n’a jamais triché jusque-là dans ce qu’il a dit. (…) Je pense que le problème, c'est la réglementation. Et c'est plus que ça, c'est un changement de mentalité de ce qui était un sport et qui est en train de devenir un produit, un spectacle, confiait ce week-end le journaliste Jean-Luc Roy sur RMC. Verstappen est un passionné, il pilote, c’est pour ça qu’il a fait les 24 heures de Nürburgring (…), il faut vraiment avoir le sport automobile chevillé au cœur et au corps pour aller faire ça. L’année dernière, tout le début de saison ne marchait pas, mais il n’avait pas du tout les mêmes critiques. Il était critique par rapport à son équipe, sa voiture, éventuellement par rapport à lui même car il n’arrivait pas à faire mieux. Là, je crains qu’il soit en train de perdre la foi. (…) Le problème, c’est qu’il est en train de perdre sa passion pour la F1, et pas pour le sport automobile ».