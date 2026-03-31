Lewis Hamilton : La révélation sur son couple avec Kim Kardashian qui fuite dans la presse !

Pierrick Levallet

Suite aux annulations des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite, la F1 va observer un bon mois de pause. Lewis Hamilton va donc pouvoir en profiter pour passer un peu de temps avec sa nouvelle dulcinée. Le pilote de Ferrari serait en couple avec Kim Kardashian depuis quelques semaines maintenant. Une révélation sur leur idylle a d’ailleurs fuité dans la presse.

La F1 va observer d’une pause d’un bon mois. En raison du conflit au Moyen-Orient, les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite ont été annulés. Les pilotes vont donc pouvoir se reposer un peu avant de reprendre le 3 mai prochain avec le Grand Prix de Miami. Lewis Hamilton pourra ainsi en profiter pour passer un peu de temps avec sa dulcinée. Depuis quelques semaines, le Britannique fait l’objet de rumeurs au sujet d’une relation amoureuse avec... Kim Kardashian !

Lewis Hamilton et Kim Kardashian à Paris : Le nouveau rendez-vous romantique qui fuite dans la presse ! https://t.co/7oJxbx2h8x — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Lewis Hamilton fait parler avec son couple avec Kim Kardashian Depuis sa séparation avec Nicole Scherzinger en 2015, le pilote de Ferrari n’avait plus officialisé une seule relation sentimentale. Son couple avec la femme d’affaires américaine n’a pas encore été annoncé non plus, mais des indices laissent supposer qu’ils sont bel et bien ensemble. Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont été aperçus aux Cotswolds en Angleterre, à Paris, en Arizona aux Etats-Unis et à Tokyo au Japon. Les deux stars ont également fait une apparition remarquée pendant le Super Bowl, où ils semblaient particulièrement complices. Et un commentaire du septuple champion du monde de F1 sous un post Instagram de Kim Kardashian n’est pas passé inaperçu non plus.