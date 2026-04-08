Zinedine Zidane rejoint par un autre entraîneur de renom cette saison ?

Favori pour débarquer en équipe de France après le Mondial, Zinedine Zidane a connu une très grande réussite au Real Madrid, remportant notamment à trois reprises la Ligue des champions. Le Français a également réalisé une prouesse qu’un autre entraîneur pourrait égaler très prochainement.
Depuis le début de sa carrière d’entraîneur, Zinedine Zidane affiche une réussite époustouflante. Propulsé à la tête du Real Madrid en janvier 2016, le Français a tout raflé durant ses deux passages dans la capitale espagnole (2016-2018 et 2019-2021) en remportant la Liga (x2), la Supercoupe d’Espagne (x2), la Ligue des champions (x3), la Supercoupe de l’UEFA (x2) et la Coupe du monde des clubs (x2). L’ancien meneur de jeu des Bleus, pressenti pour succéder à Didier Deschamps en équipe de France, peut également se vanter de n’avoir perdu aucune finale depuis ses débuts en pro il y a dix ans, avec neuf succès.
Zidane bientôt égalé par Flick ?
Une statistique impressionnante dont se rapproche Hansi Flick. Pour l’heure, l’entraîneur allemand compte huit finales remportées avec le Bayern Munich (5) et le FC Barcelone (3). Un sacre cette saison lui permettrait alors d’égaler Zinedine Zidane. Il faudra pour cela que les Blaugrana aillent jusqu’en finale de la Ligue des champions et remportent la plus prestigieuse des compétitions de clubs.
Un choc à venir contre l’Atlético
Le FC Barcelone a rendez-vous avec l’Atlético de Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Blaugrana reçoivent les Colchoneros ce mercredi soir, avant un match retour prévu le 14 avril, au Metropolitano. « L'Atlético est une équipe redoutable. Ils ont un excellent état d'esprit, une grande intensité, et des joueurs fantastiques, a confié Hansi Flick en conférence de presse. Les deux matchs seront chargés d'émotion. Nous allons essayer d'obtenir un bon résultat, mais nous savons que nous devons jouer là-bas. Notre victoire contre Newcastle était méritée, et nous voulons continuer sur notre lancée. »