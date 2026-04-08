Zinedine Zidane rejoint par un autre entraîneur de renom cette saison ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Favori pour débarquer en équipe de France après le Mondial, Zinedine Zidane a connu une très grande réussite au Real Madrid, remportant notamment à trois reprises la Ligue des champions. Le Français a également réalisé une prouesse qu’un autre entraîneur pourrait égaler très prochainement.

Depuis le début de sa carrière d’entraîneur, Zinedine Zidane affiche une réussite époustouflante. Propulsé à la tête du Real Madrid en janvier 2016, le Français a tout raflé durant ses deux passages dans la capitale espagnole (2016-2018 et 2019-2021) en remportant la Liga (x2), la Supercoupe d’Espagne (x2), la Ligue des champions (x3), la Supercoupe de l’UEFA (x2) et la Coupe du monde des clubs (x2). L’ancien meneur de jeu des Bleus, pressenti pour succéder à Didier Deschamps en équipe de France, peut également se vanter de n’avoir perdu aucune finale depuis ses débuts en pro il y a dix ans, avec neuf succès.

«Non, j’arrête», quand Zidane avait refusé un salaire magistral ! https://t.co/U5FmGowiiJ — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Zidane bientôt égalé par Flick ? Une statistique impressionnante dont se rapproche Hansi Flick. Pour l’heure, l’entraîneur allemand compte huit finales remportées avec le Bayern Munich (5) et le FC Barcelone (3). Un sacre cette saison lui permettrait alors d’égaler Zinedine Zidane. Il faudra pour cela que les Blaugrana aillent jusqu’en finale de la Ligue des champions et remportent la plus prestigieuse des compétitions de clubs.