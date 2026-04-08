Didier Deschamps passé proche de signer au PSG : Ses révélations en interview !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien avant d’être sélectionneur de l’équipe de France, poste qu’il quittera après la Coupe du Monde cet été, Didier Deschamps avait démarré sa carrière en tant que simple espoir du football français dans les années 80/90. Et c’est précisément à ce moment-là qu’il avoue avoir été tout proche de signer avec le PSG, un transfert qu’il a finalement refusé comme il l'a indiqué dans une interview il y a plusieurs années.

Les faits remontent à l’été 1991. La célèbre rivalité entre l’OM et le PSG était en train de naître, mais il était déjà coutume à cette époque de voir des joueurs passer d’un club à l’autre. Didier Deschamps, qui évoluait à l’OM depuis un an, avait d’ailleurs bien failli se retrouver au cœur d’un deal sur le marché des transferts afin d’être envoyé au PSG. Mais l’ancien milieu de terrain avait refusé de rallier la capitale et s’en était expliqué en 2011 dans un large entretien accordé à La Provence.

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« Je me suis battu pour ne pas y aller » « J’ai failli (rejoindre le PSG), mais je n’ai pas voulu, je me suis battu pour ne pas y aller. Je me suis opposé à mon président à l’époque ; l’histoire a fait que non. Je devais faire partie de l’échange avec Angloma (c'est finalement Fournier, Pardo et Germain qui ont été échangés contre Angloma). Au départ, j’étais dans le package… Il y a eu pas mal de joueurs qui ont bougé d’un club vers l’autre ; depuis quatre ou cinq ans, il n’y en a plus, et en football, cinq ans, c’est une éternité », a indiqué Didier Deschamps, qui n’a finalement jamais porté les couleurs du PSG.