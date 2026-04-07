«Il me rappelle Fabien Barthez» : Le gros que personne n'a vu venir au PSG ?

Depuis le début de la saison, la gestion des gardiens de but du PSG ne cesse d'être commentée, notamment après le recrutement de Lucas Chevalier. Et pourtant, selon un spécialiste du poste, le club de la capitale pourrait peut-être avoir réalisé un gros coup avec un portier semblable à Fabien Barthez.
La gestion des gardiens de but du PSG ne cesse de faire parler. Et pour cause, l'été dernier, le club de la capitale a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour recruter Lucas Chevalier, pour environ 50M€ bonus compris. Cependant, l'ancien Lillois a perdu sa place de titulaire en fin d'année dernière au profit de Matvey Safonov. Le portier russe a réalisé quelques prestations remarquables, mais il ne fait toutefois pas encore l'unanimité. Néanmoins, Éric Allibert, l'entraîneur des gardiens de Toulouse, estime que sur certains aspects de son jeu, Matvey Safonov lui rappelle Fabien Barthez.
Safonov fait parler !
« Il ne le fait pas régulièrement mais quand je l'ai vu en L1 relancer long à la main, je me suis rappelé Fabien Barthez ou Joseph-Antoine Bell dans les années 1980-1990. C'est peu appris en ce moment en formation et c'est dommage car ça te fait vraiment gagner du temps. Peut-être que Safonov peut relancer la mode ! », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche sur le jeu de Matvey Safonov.
«Quand je l'ai vu en L1 relancer long à la main, je me suis rappelé Fabien Barthez»
« Ça a été popularisé en Allemagne ou en Espagne mais lui ne va aller trop dans la technique de la croix. C'est une technique issue de sa formation, il va attendre, rester debout, en bloc, et il va avoir tendance à se rapprocher de l'attaquant et à rester haut le plus longtemps possible. Il est efficace mais dans cet aspect, il est moins moderne qu'un (Lucas) Chevalier par exemple. C'est un gardien vivant, il se place haut et est dans l'attente du ballon en profondeur. Et je le trouve bon dans ses jugements », ajoute Éric Allibert.