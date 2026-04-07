«Il me rappelle Fabien Barthez» : Le gros que personne n'a vu venir au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, la gestion des gardiens de but du PSG ne cesse d'être commentée, notamment après le recrutement de Lucas Chevalier. Et pourtant, selon un spécialiste du poste, le club de la capitale pourrait peut-être avoir réalisé un gros coup avec un portier semblable à Fabien Barthez.

La gestion des gardiens de but du PSG ne cesse de faire parler. Et pour cause, l'été dernier, le club de la capitale a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour recruter Lucas Chevalier, pour environ 50M€ bonus compris. Cependant, l'ancien Lillois a perdu sa place de titulaire en fin d'année dernière au profit de Matvey Safonov. Le portier russe a réalisé quelques prestations remarquables, mais il ne fait toutefois pas encore l'unanimité. Néanmoins, Éric Allibert, l'entraîneur des gardiens de Toulouse, estime que sur certains aspects de son jeu, Matvey Safonov lui rappelle Fabien Barthez.

Heureusement que Zabarniy reste à l’affût sur cette action, la sortie de Safonov est très idiote… pic.twitter.com/jbAwZjZzhA — AleXebec🇨🇷 (@AleXebec75_) April 4, 2026

Safonov fait parler ! « Il ne le fait pas régulièrement mais quand je l'ai vu en L1 relancer long à la main, je me suis rappelé Fabien Barthez ou Joseph-Antoine Bell dans les années 1980-1990. C'est peu appris en ce moment en formation et c'est dommage car ça te fait vraiment gagner du temps. Peut-être que Safonov peut relancer la mode ! », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche sur le jeu de Matvey Safonov.