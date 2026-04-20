Zinedine Zidane disjonctait facilement : Ce grand défaut qui a pu lui coûter cher

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui entraîneur, Zinedine Zidane a auparavant été l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Sur un terrain, le milieu offensif était un véritable artiste. Si Zizou était admiré de tous, il était toutefois loin d’être irréprochable. En effet, tout au long de sa carrière, un défaut de Zidane est souvent ressorti ce qui a pu le pénaliser à plusieurs reprises.

Quand on se souvent de Zinedine Zidane en tant que joueur, on se remémore alors d’actions de folie. Que ce soit avec le Real Madrid ou encore l’équipe de France, le milieu de terrain a souvent impressionné les spectateurs et fait lever les foules. Mais derrière ce côté spectaculaire de Zizou, il y avait également un côté sombre. C’est ainsi que Zidane a souvent eu cette fâcheuse habitude de péter les plombs sur un terrain.

Benzema plutôt que Mbappé : Zinedine Zidane a déjà son numéro 9 pour l’équipe de France ? https://t.co/2KmZC9qZa8 — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« Il y a une part sombre chez Zidane » Zinedine Zidane qui disjoncte ça rappelle forcément ce qui est arrivé lors de la finale de la Coupe du monde 2006 face à l’Italie avec ce coup de tête sur Marco Materazzi. Voilà que c’était loin d'être la première fois que ça arrivait pour Zizou, habitué de cette attitude. « Il y a une part sombre chez Zidane. Evidemment qu’il y a une part sombre. C’est un sanguin qu’il ne se contrôle pas. Il est comme ça, c’est quelqu’un depuis toujours, ses entraîneurs l’ont toujours dit, qui a ce côté éruptif », avait expliqué en 2016 pour Envoyé Spécial le journaliste Gérard Davet.